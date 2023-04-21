Ни грамма косметики: 5 знаменитостей, которых не узнать без макияжа. Фото
На светских мероприятиях их кожа лица как фарфоровая, глаза – большие и яркие, а скулы – выразительные. Все это – результат тщательного ухода за собой и умелых рук визажистов.
А как звезды выглядят без магии макияжа? Читайте в материале OBOZREVATEL.
1. София Вергара (50 лет)
Колумбийская и американская актриса и модель София Вергара не стесняется в реальной жизни показывать себя настоящей. Она часто без косметики выходит в прямые эфиры в Instagram, а для прогулок слегка подрисовывает брови и губы. Однако тем, кто не подписался на ее соцсети, будет очень трудно узнать знаменитость без макияжа.
2. Памела Андерсон (55 лет)
Канадско-американская актриса, фотомодель и продюсер Памела Андерсон еще с юных лет наносит слишком яркий макияж, делая акцент на глазах. А вот совсем без косметики очень редко выходит на улицу. И зря, ведь в натуральном виде звезда выглядит моложе своего возраста.
3. Ева Лонгория (48 лет)
Американская актриса, продюсер, режиссер и модель Ева Лонгория обожает наносить насыщенный макияж глаз и губ, чтобы сделать их более выразительными. Кожу лица звезда прячет за "тоннами" тонального крема и контурингом. Так что без косметики она мало похожа на себя.
4. Тейлор Свифт (33 года)
Американская исполнительница Тейлор Свифт комплексует потому что, по ее мнению, у нее маленькие глаза. Этот "недостаток" знаменитость корректирует с помощью стрелок и теней. Без макияжа она выглядит как минимум на 7-10 лет моложе.
5. Ники Минаж (40 лет)
Американская рэп-исполнительница Ники Минаж любит шокировать публику эпатажными образами. Это и яркий макияж с очень длинными ресницами, и часто скандальные костюмы. Если встретить звезду в реальной жизни, вы вряд ли узнали бы ее. Когда она смывает косметику – это как будто другой человек.
Ранее OBOZREVATEL писал о 5 звездах, которые не наносят макияж в реальной жизни.
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