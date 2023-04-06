Выглядят помоложе: 5 звезд, которые не наносят макияж в реальной жизни. Фото

Звезды чтобы в свете софитов иметь идеальную кожу и выразительные черты лица обращаются к визажистам. А какие они в повседневной жизни? Одни без макияжа ни за что не выйдут в магазин или вынести мусор. Другие – даже в соцсетях выкладывают фотографии без косметики.

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Кто они, эти красавицы, которые с натуральной красотой чувствуют себя уверенно? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Шэрон Стоун (65 лет)

Американская актриса кино и озвучки, продюсер и модель Шэрон Стоун в свои 65 выглядит свежо и ухоженной. Она на своей странице в Instagram популяризирует тренд на натуральность: не прячется за косметикой. Но так было не всегда. Когда с возрастом внешность актрисы начала меняться, ей было непросто принять мысль, что время не остановить. Об этом Шэрон рассказала в одном из своих интервью. Однажды она заперлась в ванной, и не выходила оттуда, пока не приняла себя такой, как есть: с морщинами, седыми волосами и так далее. Похоже, ей это удачно удалось.

2. Кэти Перри (38 лет)

Американская певица и композитор Кэти Перри на светских мероприятиях всегда с ярким макияжем: длинные накладные ресницы, темные тени на веках и яркая помада. В реальной жизни знаменитость позволяет коже восстановиться после "килограммов" косметики.

3. Леди Гага (37 лет)

В начале своей карьеры американская певица и актриса Леди Гага стала популярной не только благодаря вокальным данным, но и эпатажным образам. В последние годы она решила отойти от этого. Теперь знаменитость дефилирует красными дорожками с макияжем, который без излишней вычурности подчеркивает ее красоту. В обычной жизни певица наносит только средства по уходу за кожей, в то время как косметику не использует.

4. Адель (34 года)

Английская певица и автор песен Адель во время выступлений предпочитает очень "драматический" образ: с большим количеством румян на скулах и насыщенным макияжем глаз. В повседневной жизни звезда дает коже возможность отдохнуть от косметики. Она смело показывает себя настоящую в соцсетях.

5. София Вергара (50 лет)

Колумбийская и американская актриса и модель София Вергара всегда выглядит безупречно на светских событиях. Поскольку для этого ей приходится носить высокие каблуки и наносить кучу косметики – в реальной жизни селебрити выбирает комфорт: надевает кроссовки или лоферы, а из косметики ограничивается только подкрашиванием бровей и ресниц.

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