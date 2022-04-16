Невзоров о пропагандисте Бортко: маньяк с шизофренией, мечтающий потопить весь мир в крови

Российский журналист Александр Невзоров отреагировал на слова режиссера-путиниста Владимира Бортко, кричащего, что уничтожение российского крейсера "Москва" – это повод объявить войну Украине. Он заявил, что устроив "истерику на ВГТРК", пропагандист продемонстрировал свою "шизофрению".

Соответствующий пост Невзоров написал на личной странице в Instagram. Журналист назвал Бортко маньяком, который хочет потопить весь мир в крови (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Режиссер-путинист Бортко устроил истерику на ВГТРК. Вот она, магия войны, раздевающая всех. И каждый виден во всех подробностях и шизофрения каждого обнажена. Этот старый придурок, маньяк, зовущий потопить весь мир в крови", – написал Невзоров.

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Журналист отметил, что режиссер-путинист "окончательно свихнулся в войне России против Украины" и назвал его "проповедником маниакального путинизма".

Стоит напомнить, что ВСУ уничтожили флагман Черноморского флота РФ – крейсер "Москва". В прямом эфире программы пропагандистки Ольги Скабеевой, российские политики срывали свои голоса, требуя начать войну в Украине.

По мнению режиссера Владимира Бортко, случившееся в ночь с 13 на 14 апреля – это повод развязать войну. Он призывал любой ценой отомстить Украине за утонувший крейсер "Москва" Черноморского флота РФ. Но, отметим, что вторжение российских войск на украинскую территорию он по-прежнему называет "специальной операцией".

"Это casus belli, абсолютный, настоящий повод к войне. Без дураков. Кончилась специальная военная операция! Сегодня ночью она кончилась! И она кончилась тем, что нападают на нашу родину!", – исходил криком Бортко о крейсере "Москва".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Александр Невзоров рассказал, что у диктатора-президента РФ Владимира Путина есть двойники. По словам оппозиционера, это люди, которые могут заменить военного преступника на официальных мероприятиях.