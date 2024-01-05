Невестка Аллы Кудлай попала в британский 'Голос', но ушла оттуда по семейным обстоятельствам

Певица Марта Спиженко, невестка известной исполнительницы Аллы Кудлай, попала на британский "Голос" (The Voice), однако покинула знаменитое талант-шоу по личным обстоятельствам. Об этом в интервью OBOZ.UA рассказала свекровь артистки Алла Кудлай.

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Марта Спиженко с началом вторжения нашла с детьми временное убежище в Великобритании. Певица живет в Манчестере.

"Марта – очень талантливая певица, с потрясающим тембром голоса, – рассказывает Алла Кудлай. – Недавно она принимала участие в британском талант-шоу The Voice UK 2023. На съемки ездила в Лондон, очень старалась. Прошла два тура. Она мне не говорила, почему ушла, но я думаю, что отказалась участвовать, потому что ей было очень тяжело. Приходилось ездить на репетиции и выступления с детьми, не на кого было оставить. Андрюше – три, а Ульяне – будет девять".

"Как и всем украинцам за границей, им там непросто, – продолжает певица. – Внучок звонит: "Бабушка Алла, мы скоро приедем!" Ульяна тоже очень хочет домой. Но видите, что делается?.. С другой стороны, очень хочется, чтобы семья воссоединилась".

Брак с Мартой Спиженко – второй для единственного сына Аллы Кудлай. От первого союза у Максима Кудлая есть взрослый сын.

В 2013 году Марта Спиженко принимала участие в "Голосе страны". Тогда ее наставником стал Александр Пономарев. В британском "Голосе" во время слепых прослушиваний к Марте развернул свое кресло известный британский исполнитель Олли Марс, который и стал ее звездным тренером.

Полное интервью с Аллой Кудлай читайте здесь.

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