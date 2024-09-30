Невеста из Украины, письмо Ольге Сумской и дружба с Галиной Безрук. Как живет сейчас 'последний москаль' Игорь Скрипко

Россиянин Игорь Скрипко сыграл главную роль в сериале "Последний москаль". После выхода телекартины на экраны актер жаловался на недовольный шум в прессе РФ, однако ныне продолжает свою карьеру в российском театральном и кинопространстве.

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Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал коллега Скрипко по сериалу "Последний москаль", украинский актер Владимир Николаенко. После начала полномасштабной войны актер писал Ольге Сумской и Юрию Горбунову, но позже вышел на российскую сцену в паре с актрисой из Украины, которая молчит о российской агрессии и строит карьеру в РФ.

"Игорь – не москвич, хотя играл у нас представителя так называемой золотой молодежи, – рассказывает Владимир Николаенко. – Он родом из городка Сызрань. Из многодетной простой семьи, совсем не мажор. Его семья имеет украинские корни. Дедушка родился где-то под Полтавой. Девичья фамилия мамы – украинская. Рассказывал, что у них в семье по праздникам пели наши песни. Да и сам уже понемногу разговаривал на украинском на съемках. Сейчас, насколько мне известно, он работает в одном из российских театров, достаточно успешен в профессии. Мы подписаны друг на друга в Facebook, вижу его сообщения".

Игорь Скрипко работает в московском театре "У Никитских ворот", где играет главные роли. Снимается в кино, в большинстве – в сериалах. Актер не женат, хотя несколько лет назад публично представлял в медиа невесту и объявлял о предстоящей свадьбе. В интервью изданию Viva Скрипко рассказывал, что нашел избранницу Кристину в Украине. По его словам, девушка, с которой они к тому времени встречались уже три года, является "директором одной украинской кинокомпании и в Москве имеет два бизнес-проекта". Однако свадьба пары так и не состоялась.

Ранее в прессе писали, что Скрипко в свое время связывали романтические отношения с дочерью российского сатирика и ярого путиниста Михаила Задорнова. Актер в интервью ответил на вопрос о дочери Задорнова: "Скажем так, у нас романтическая дружба". Скрипко добавил, что хорошо общается с Еленой, бывал у нее в гостях на Мальте, где она ныне живет.

В одном из своих интервью актер рассказал, что съемки в "Последнем москале" повлияли на его карьеру в РФ: "Было немного шума в прессе. Негативно отнеслись... Однако когда посмотрели мои коллеги и педагоги, мнение которых для меня очень важно, им понравилось". Скрипко также рассказывал, что после окончания съемок продолжал общаться с коллегами по сериалу – актерами Ольгой Сумской и Владимиром Горянским, а также режиссером проекта Семеном Горовым.

Скрипко предложили принять участие в проекте "Танцы с звездами". По его словам, он дал предварительное согласие на свое участие в телешоу, однако до переговоров дело не дошло: "За несколько недель сказали, что передумали".

После полномасштабного вторжения Ольга Сумская призналась в одном из интервью, что переписывалась с Игорем Скрипко: "Никто не позвонил, разве что один написал. Это Игорь Скрипко, наш "последний москаль". Он пишет". Сумская сыграла в картине маму героя Скрипко, а Юрий Горбунов – отца. Позже актер и телеведущий рассказал, что после страшного 24 февраля с ним связался только один россиянин – Скрипко: "Написал наш Игорь, который играл в "Последнем москале". Он переживал: "Как вы, что там?" У меня не было ни моральных, ни физических сил взять телефон и что-то ему ответить".

25 февраля 2022 года Игорь Скрипко разместил сообщение на своей странице в Instagram, где рассказал, что имеет "украинскую фамилию по папиной и маминой линии". И поэтому, мол, многие до сих пор считают, что он родом из Киева. "Но работаю в России и много работал в Украине. А еще я был влюблен в России и очень любил в Украине. Я был невероятно счастлив в Украине и России и хотел бы, чтобы это продолжалось", – написал актер. "Безусловно, это два разных суверенных государства, – продолжил он. – Я с 2014 года ездил в Украину, работал, ездил к друзьям, друзья ездили ко мне в Москву. Я понимаю украинский язык и немного на нем разговариваю. Никто никогда не ограничивал мои права в Украине, как и всегда всех моих украинских друзей с уважением и любовью встречали в Москве". Однако виновных в войне России против Украины он не назвал: "Я не знаю, кто начал и почему все началось. Мы все в инфовакууме. Я не знаю, кто довел до такого ада наши отношения, но точно знаю, что обо всем можно договориться! Я не могу сдержать слез, как и многие люди в России".

А уже осенью 2022 года Игорь Скрипко вышел на сцену в мюзикле "Вий" в паре с Галиной Безрук, которая родилась и выросла в Краматорске, успешно строила карьеру в украинском кинематографе, но сейчас живет и работает в Москве. В "Последнем москале" Скрипко и Безрук сыграли влюбленных.

Галина Безрук молчит о войне в Украине. В мае этого года Скрипко поделился фото с актрисой на своей странице в Instagram: артистка-молчунья была гостьей на его дне рождения.

Полное интервью с актером Владимиром Николаенко читайте здесь.

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