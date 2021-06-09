Как и где рожали Маркл, Елизавета II и принцесса Диана. Архивные фото

Долгие годы появление нового члена королевской семьи было знаменательным событием, которого ждала вся страна. За течением беременности королев и принцесс пристально следили не только врачи, но и таблоиды.

Однако в последнее время многовековые традиции британских монархов претерпели изменения. Елизавета II, принцесса Диана и Меган Маркл стали мамами в абсолютно разных условиях. OBOZREVATEL узнал, как рожали виндзорских принцев и принцесс.

Мать королевы Елизаветы II герцогиня Йоркская, супруга принца Альберта, родила двух девочек. Будущая королева появлялась на свет долго и мучительно, поскольку в то время медицина оставляла желать лучшего. Квалифицированные доктора решили сделать герцогине кесарево сечение прямо в домашних условиях в особняке на Брутон-стрит, 17, в Лондоне.

Видео дня

Вторые роды в 1930 году прошли значительно легче и естественным путем. Елизавета Боуз-Лайон родила вторую дочь Маргарет в Шотландии.

Будущая королева Великобритании стала мамой впервые в ноябре 1948 года. Роды длились 30 часов, но Елизавета смогла сама произвести на свет принца Чарльза. Пока роженица мучалась в попытках родить сына в Букингемском дворце, будущий отец принц Филипп беззаботно играл в сквош и плавал в бассейне. Впрочем, она сама попросила герцога Эдинбургского не быть рядом с ней в этот ответственный момент.

Дочь королевы родилась в августе 1950-го. Тогда Букингемский дворец находился на реставрации, а потому будущая монархиня приняла решение рожать в лондонской резиденции монархов Кларенс-Хаусе. Принца Эндрю Елизавета родила уже в статусе королевы.

Во время четвертых родов Ее Величество пошла наперекор традициям и разрешила Филиппу присутствовать при родах. Он все время, пока его жена рожала, держал ее за руку. Так принц Филипп стал первым "королевским" отцом в истории современности, который видел рождение своего ребенка.

Традиционно роды в королевской семье проходили в домашней обстановке. Но Диане эти устаревшие правила пришлись не по нраву – она хотела быть более современной, поэтому родила обоих сыновей в больнице Святой Марии. И это решение было правильным, поскольку во время родов здоровье Дианы резко ухудшилось.

Биограф Эндрю Мортон рассказал, что здоровье Уильяма оказалось под угрозой еще до того, как он появился на свет.

У роженицы резко подскочила температура, так что врачи серьезно беспокоились за здоровье младенца. В конце концов применили эпидуральную анестезию, и она родила самостоятельно. Не понадобились ни операция, ни наложение щипцов.

Так в июне 1982 года Диана стала мамой принца Уильяма. Появление на свет его брата далось принцессе легче. Первые шесть часов она читала книгу, пока Чарльз сидел в кресле возле нее.

Невестка королевы Елизаветы II, супруга ее младшего сына принца Эдварда – графиня Уэссекская Софи прошла дважды испытание кесаревым сечением. Она беременела три раза, однако смогла родить только двоих детей. Известно, что в 2001 году у графини произошла первая внематочная беременность, из-за которой Софи потеряла 2,5 литра крови. Врачи удалили ей фаллопиеву трубу, и шансы на зачатие снизились. Однако спустя два года Софи смогла забеременеть и родить дочь Луизу.

Девочка родилась недоношенной, поскольку графиню госпитализировали с сильным кровотечением из-за разрыва плаценты за месяц до даты родов.

В 2007 году Софи родила сына Джеймса, тоже с помощью кесарева сечения.

Первый внук принцессы Дианы, принц Джордж, появился на свет 22 июля 2013 года. Роды тяжело дались Кейт, они продолжались 12 часов в госпитале Святой Марии. По словам самой герцогини, ее все время преследовал запах гнили.

Через два года, в мае 2015-го, родилась сестра Джорджа – принцесса Шарлотта. На этот раз весь процесс занял всего два часа и прошел легко. Счастливые родители даже распили бутылку шампанского после родов.

Третий ребенок герцогов появился в апреле 2018 года и стал самым крупным у пары – 3,827 килограмма. Кейт Миддлтон рожала принца Луи с помощью техники гипнородов.

Жена принца Гарри оскандалилась при дворце тем, что вообще хотела рожать с доулой и акушеркой дома, без участия врачей. Также критику королевской семьи Меган Маркл получила после своего заявления о иных взглядах на воспитание малышей. Так, она решила руководствоваться "гибким подходом к гендеру", поэтому для маленького Арчи сделали комнату в гендерно-нейтральных тонах (сером и белом).

Первого ребенка герцогиня Сассекская родила в мае 2019-го в частной Портлендской больнице в Вестминстере. Она отказалась позировать на входе в больницу сразу после родов с сыном на руках.

А в июне 2021 года Меган и Гарри стали родителями во второй раз. Маркл выбрала для родов городскую больницу Санта-Барбара Коттедж, основанную 50 женщинами. Кроме того, известно, что она отказалась от платных услуг. Своего второго ребенка, девочку, родители назвали в честь Елизаветы II и принцессы Дианы – Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор.

OBOZREVATEL ранее писал, что королева Елизавета IІ, а также принц Уильям и его жена Кейт Мидлтон поздравили принца Гарри и Меган Маркл с рождением дочери Лилибет Дианы. Также сообщалось, что скандальный британский журналист и писатель Том Бауэр напишет неофициальную биографию Меган Маркл, где раскроет все ее тайны