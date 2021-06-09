Как и где рожали Маркл, Елизавета II и принцесса Диана. Архивные фото

Анастасия Польская
Анастасия Польская
Люди
5 минут
403
Как и где рожали Маркл, Елизавета II и принцесса Диана. Архивные фото

Долгие годы появление нового члена королевской семьи было знаменательным событием, которого ждала вся страна. За течением беременности королев и принцесс пристально следили не только врачи, но и таблоиды.

Однако в последнее время многовековые традиции британских монархов претерпели изменения. Елизавета II, принцесса Диана и Меган Маркл стали мамами в абсолютно разных условиях. OBOZREVATEL узнал, как рожали виндзорских принцев и принцесс.

Елизавета Боуз-Лайон

Мать королевы Елизаветы II герцогиня Йоркская, супруга принца Альберта, родила двух девочек. Будущая королева появлялась на свет долго и мучительно, поскольку в то время медицина оставляла желать лучшего. Квалифицированные доктора решили сделать герцогине кесарево сечение прямо в домашних условиях в особняке на Брутон-стрит, 17, в Лондоне.

Видео дня
Елизавета Боуз-Лайон с принцессой Елизаветой, май 1926 год

Вторые роды в 1930 году прошли значительно легче и естественным путем. Елизавета Боуз-Лайон родила вторую дочь Маргарет в Шотландии.

Елизавета Боуз-Лайон с дочерьми и мужем
Елизавета II

Будущая королева Великобритании стала мамой впервые в ноябре 1948 года. Роды длились 30 часов, но Елизавета смогла сама произвести на свет принца Чарльза. Пока роженица мучалась в попытках родить сына в Букингемском дворце, будущий отец принц Филипп беззаботно играл в сквош и плавал в бассейне. Впрочем, она сама попросила герцога Эдинбургского не быть рядом с ней в этот ответственный момент.

Фото Елизаветы II с малышом Чарльзом на руках было сделано после того, как ему исполнился месяц

Дочь королевы родилась в августе 1950-го. Тогда Букингемский дворец находился на реставрации, а потому будущая монархиня приняла решение рожать в лондонской резиденции монархов Кларенс-Хаусе. Принца Эндрю Елизавета родила уже в статусе королевы.

Во время четвертых родов Ее Величество пошла наперекор традициям и разрешила Филиппу присутствовать при родах. Он все время, пока его жена рожала, держал ее за руку. Так принц Филипп стал первым "королевским" отцом в истории современности, который видел рождение своего ребенка.

Принцесса Диана

Традиционно роды в королевской семье проходили в домашней обстановке. Но Диане эти устаревшие правила пришлись не по нраву – она хотела быть более современной, поэтому родила обоих сыновей в больнице Святой Марии. И это решение было правильным, поскольку во время родов здоровье Дианы резко ухудшилось.

Во время рождения принца Уильяма здоровье принцессы Дианы резко ухудшилось

Биограф Эндрю Мортон рассказал, что здоровье Уильяма оказалось под угрозой еще до того, как он появился на свет.

У роженицы резко подскочила температура, так что врачи серьезно беспокоились за здоровье младенца. В конце концов применили эпидуральную анестезию, и она родила самостоятельно. Не понадобились ни операция, ни наложение щипцов.

Так в июне 1982 года Диана стала мамой принца Уильяма. Появление на свет его брата далось принцессе легче. Первые шесть часов она читала книгу, пока Чарльз сидел в кресле возле нее.

Появление на свет принца Гарри далось принцессе Диане легче
Графиня Уэссекская Софи

Невестка королевы Елизаветы II, супруга ее младшего сына принца Эдварда – графиня Уэссекская Софи прошла дважды испытание кесаревым сечением. Она беременела три раза, однако смогла родить только двоих детей. Известно, что в 2001 году у графини произошла первая внематочная беременность, из-за которой Софи потеряла 2,5 литра крови. Врачи удалили ей фаллопиеву трубу, и шансы на зачатие снизились. Однако спустя два года Софи смогла забеременеть и родить дочь Луизу.

Графиня Софи и принц Эдвард с дочерью Луизой

Девочка родилась недоношенной, поскольку графиню госпитализировали с сильным кровотечением из-за разрыва плаценты за месяц до даты родов.

В 2007 году Софи родила сына Джеймса, тоже с помощью кесарева сечения.

Кейт Миддлтон

Первый внук принцессы Дианы, принц Джордж, появился на свет 22 июля 2013 года. Роды тяжело дались Кейт, они продолжались 12 часов в госпитале Святой Марии. По словам самой герцогини, ее все время преследовал запах гнили.

Кейт Миддлтон и принц Уильям после рождения принца Джорджа

Через два года, в мае 2015-го, родилась сестра Джорджа – принцесса Шарлотта. На этот раз весь процесс занял всего два часа и прошел легко. Счастливые родители даже распили бутылку шампанского после родов.

Кейт Миддлтон и принц Уильям после рождения принцессы Шарлотты

Третий ребенок герцогов появился в апреле 2018 года и стал самым крупным у пары – 3,827 килограмма. Кейт Миддлтон рожала принца Луи с помощью техники гипнородов.

Кейт Миддлтон и принц Уильям после рождения принца Луи
Меган Маркл

Жена принца Гарри оскандалилась при дворце тем, что вообще хотела рожать с доулой и акушеркой дома, без участия врачей. Также критику королевской семьи Меган Маркл получила после своего заявления о иных взглядах на воспитание малышей. Так, она решила руководствоваться "гибким подходом к гендеру", поэтому для маленького Арчи сделали комнату в гендерно-нейтральных тонах (сером и белом).

Первого ребенка герцогиня Сассекская родила в мае 2019-го в частной Портлендской больнице в Вестминстере. Она отказалась позировать на входе в больницу сразу после родов с сыном на руках.

Меган Маркл и принц Гарри после рождения сына Арчи

А в июне 2021 года Меган и Гарри стали родителями во второй раз. Маркл выбрала для родов городскую больницу Санта-Барбара Коттедж, основанную 50 женщинами. Кроме того, известно, что она отказалась от платных услуг. Своего второго ребенка, девочку, родители назвали в честь Елизаветы II и принцессы Дианы – Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор.

OBOZREVATEL ранее писал, что королева Елизавета IІ, а также принц Уильям и его жена Кейт Мидлтон поздравили принца Гарри и Меган Маркл с рождением дочери Лилибет Дианы. Также сообщалось, что скандальный британский журналист и писатель Том Бауэр напишет неофициальную биографию Меган Маркл, где раскроет все ее тайны

ВеликобританиябеременностьлюдиМеган МарклКейт МиддлтонЕлизавета IIПринц Гаррипринц Филипппринц ЧарльзПринц Уильямпринцесса Диана