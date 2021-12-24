"Нет у нас бандеровцев и москалей": 10 знаменитых цитат Вячеслава Чорновола

24 декабря 1937 года в селе Ерки на Черкасчине родился Вячеслав Чорновил – национальный лидер украинцев, политзаключенный СССР, правозащитник, один из основателей национально-освободительного движения шестидесятников и диссидентов, литературный критик, журналист, депутат Верховной Рады I-III созывов, многолетний лидер "Народного Руху України".

Сегодня ему могло исполниться 84 года. Ко дню рождения выдающегося украинца OBOZREVATEL публикует десять лучших его цитат.

1. "Украина начинается с тебя".

2. "Народу – справедливость, бандитам – тюрьмы".

3. "Нет страшнее наказания, чем муки нечистой совести, потому что нет судьи выше правды".

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4. "Сегодня допустить два государственных языка или один государственный, второй – официальный – это разрушить государство, которое в таком угрожающем состоянии сегодня".

5. "Если бы меня спросили, сожалею ли я о том, как бы сложилась моя жизнь, о 15 годах, которые отсидел, я бы ответил: ничуть. И если бы пришлось начинать все сначала и выбирать, я бы выбрал жизнь, которую прожил".

6. "Перебирая в памяти тюремные годы, помню, как было тяжело в первые дни после первого ареста. Меня бросили в камеру к смертникам. Хотели сразу сломать. Но меня нельзя было сломать, ведь я уже тогда написал свои книги "Правосудие или рецидив террора" и "Горе от ума" – о том, как кто-то ломался, а кто-то выстоял".

7. "Проиграв президентские выборы в 1991-м, сказал: "Проиграл не я. Проиграла Украина".

8. "Дай Бог нам любить Украину больше всего сегодня – когда она у нас есть, чтобы не пришлось горько любить ее, потеряв. Настало время большого выбора: либо единство и победа и путь к свету, либо поражение, позор и снова долгий путь к свободе".

9. "Нет у нас бандеровцев и москалей, восточных и западных. Все мы – народ Украины".

10. "Я политик всей Украины. Может, это немного громко и о себе так не говорят... Но у меня восточный менталитет и при этом я в чем-то галичанин".

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