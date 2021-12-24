"Нет у нас бандеровцев и москалей": 10 знаменитых цитат Вячеслава Чорновола

Анна Паскевич
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Вячеслав Чорновил

24 декабря 1937 года в селе Ерки на Черкасчине родился Вячеслав Чорновил – национальный лидер украинцев, политзаключенный СССР, правозащитник, один из основателей национально-освободительного движения шестидесятников и диссидентов, литературный критик, журналист, депутат Верховной Рады I-III созывов, многолетний лидер "Народного Руху України".

Сегодня ему могло исполниться 84 года. Ко дню рождения выдающегося украинца OBOZREVATEL публикует десять лучших его цитат.

Вячеслав Чорновил родился 24 декабря 1937 года

1. "Украина начинается с тебя".

2. "Народу – справедливость, бандитам – тюрьмы".

3. "Нет страшнее наказания, чем муки нечистой совести, потому что нет судьи выше правды".

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Чорновил – студент университета им. Шевченко

4. "Сегодня допустить два государственных языка или один государственный, второй – официальный – это разрушить государство, которое в таком угрожающем состоянии сегодня".

5. "Если бы меня спросили, сожалею ли я о том, как бы сложилась моя жизнь, о 15 годах, которые отсидел, я бы ответил: ничуть. И если бы пришлось начинать все сначала и выбирать, я бы выбрал жизнь, которую прожил".

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6. "Перебирая в памяти тюремные годы, помню, как было тяжело в первые дни после первого ареста. Меня бросили в камеру к смертникам. Хотели сразу сломать. Но меня нельзя было сломать, ведь я уже тогда написал свои книги "Правосудие или рецидив террора" и "Горе от ума" – о том, как кто-то ломался, а кто-то выстоял".

Вячеслав Чорновил: Украина начинается с тебя

7. "Проиграв президентские выборы в 1991-м, сказал: "Проиграл не я. Проиграла Украина".

8. "Дай Бог нам любить Украину больше всего сегодня – когда она у нас есть, чтобы не пришлось горько любить ее, потеряв. Настало время большого выбора: либо единство и победа и путь к свету, либо поражение, позор и снова долгий путь к свободе".

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9. "Нет у нас бандеровцев и москалей, восточных и западных. Все мы – народ Украины".

10. "Я политик всей Украины. Может, это немного громко и о себе так не говорят... Но у меня восточный менталитет и при этом я в чем-то галичанин".

Вячеслав Чорновил: Я политик всей Украины

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