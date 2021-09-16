Что не так с версией об убийстве Черновола и почему Голомша выдал "сенсацию" сейчас. Эксклюзив

У следствия нет никаких данных о том, что украинского политика и диссидента Вячеслава Чорновила добили кастетом после ДТП в 1999 году. Это подтвердил в разговоре с OBOZREVATEL один из следователей, который вел дело.

По его словам, если бы участников ДТП добивали, то убили бы всех сразу. Однако пресс-секретарь политика Дмитрий Понамарчук выжил и умер лишь в марте этого года после тяжелой болезни.

Ранее версию об убийстве озвучил бывший заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша. Об этом он заявляет не впервые – такую информацию экс-сотрудник ГПУ уже озвучивал, в частности, в 2015 году.

Возможно, сейчас у Голомши началось новое периодическое обострение, вероятно, связанное с желанием стать генеральным прокурором. Он надеется, что эту тему подхватят и будут развивать патриотические силы.

Видео дня

Между тем, сын Чорновила Тарас в комментарии "Суспільному" пояснил, что предположение о следах ударов кастетом по голове отца были высказаны во время одной из повторных экспертиз дела на основе фотоматериалов.

"То есть это не была эксгумация, это не было исследование тела Вячеслава Чорновила, а были исследования фотографий, которые были сделаны при первой сфальсифицированной экспертизе", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Голомша в эфире "4 канала" заявил, что ДТП с Чорновилом было подстроено: якобы отключена система подушек безопасности, подделаны результаты осмотра места происшествия, а эксгумация главного свидетеля на Волыни обнаружила в костях тяжелые металлические вещества.

Напомним, что Вячеслав Чорновил был инициатором провозглашения Декларации о национальном суверенитете Украины. Он остался в памяти украинцев борцом за унитарное и демократическое государство, открыто критикующим президента-ретрограда Леонида Кравчука. Гибель Чорновила вызвала протесты его сторонников, которые требовали честного расследования, но версия о покушении на убийство ни разу не рассматривалась.

В похоронах политика на Байковом кладбище в Киеве приняли участие сотни людей.