Родом из Черкасс, работала телеведущей: что известно об украинке, которая стала девушкой Шона Пенна. Фото

В мае этого года в сети распространились слухи о том, что всемирно известный американский актер и режиссер Шон Пенн встречается с актрисой и телеведущей родом из Украины Ольгой Коротяевой. Сначала пару заметили на свидании в одном из ресторанов Малибу, а затем на отдыхе в Риме, где они не стеснялись демонстрировать свои чувства в виде поцелуев, объятий и прогулок за руку.

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А на днях, 9 июня, Пенн и Коротяева вместе посетили фестиваль ZEG Tbilisi в Грузии, чем подтвердили слухи о романе. OBOZREVATEL решил рассказать, что известно об украинке, которая стала новой избранницей знаменитого актера.

Родилась Ольга Коротяева 14 февраля 1977 года в Черкассах. Она младше Пенна на 19 лет. Высшее образование украинка получила в Киеве – окончила Межрегиональную академию управления персоналом в 2004 году.

Спустя два года Ольга попала в Интершколу – курсы телеведущих от телеканала Интер, в 2009-м окончила театральную школу Жана-Лорана Коше, а в 2015-м – театральный курс Елен Зиди.

В 2011 году Коротяева работала телеведущей на канале "Україна". В тот же период начинает выступать на театральной сцене в Париже.

Карьера актрисы не ограничилась только театром. Она успела сняться в таких фильмах как "Домоправительница", "Банковский квартал", "Агафья", "Распутин" и другие.

Отметим, Шон Пенн не так давно расстался со своей третьей супругой, 31-летней австралийской актрисой Лейлой Джордж. Они были в браке с 2020 по 2022 год. Также кинематографист был женат на легендарной Мадонне (1985-1989) и коллеге Робин Райт (1996-2010).

Как писал OBOZREVATEL, недавно Шон Пенн был замечен на фестивале в Тбилиси, Грузия, в компании Ольги Коротяевой. Этим совместным появлением на публичном мероприятии пара подтвердила слухи о своем романе.

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