Несмотря на запреты: королевские особы, что носят очень короткие шорты. Фото

Королевских особей изредка, но можно увидеть в шортах и коротких юбках вместо консервативных платьев или костюмов. Ведь им хочется нарушать правила протокола, чтобы поносить менее формальную одежду или похвастаться спортивными формами.

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Какие герцогини и королевы любят экспериментировать со смелыми образами? Читайте в материале OBOZREVATEL.

Меган Маркл

Герцогиня Сассекская в мае 2022 года приехала в национальный лес Лос-Падрес (США), чтобы поддержать своего мужа принца Гарри в матчах по поло. Для этого события Меган выбрала oversize-рубашку и короткие белые шорты с кожаным ремнем. Она не побоялась осуждений за такой поступок. В свое время вместе с мужем отказалась от королевского протокола, так что может себе позволить это.

Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская в 2022 году для парусной регаты на Багамских островах выбрала очень короткие шорты, бейсболку, поло и кожаные кеды. Этот выход публика восприняла спокойно, потому что такой стиль был уместен. До этого Кейт надевала подобный аутфит в 2019 году на регате в Каусе (на острове Уайт). Это было в тот день, когда принцесса Шарлотта показывала язык, что успели зафиксировать на камеры папарацци.

Принцесса Диана

Первая жена принца Уэльского Чарльза (действующий король Великобритании), принцесса Уэльская Диана некоторое время лечила булимию (психическое расстройство пищевого поведения). После выздоровления леди Ди начала много времени посвящать спорту. В 1990-е годы ее часто можно было увидеть в спортивных комплектах. Как правило, это были велосипедки и объемные свитшоты.

Королева Летиция

Жена Филиппа V, королева Испании Летиция на светские мероприятия всегда ходит в пышных платьях и классических костюмах. А вот в повседневной жизни предпочитает удобную одежду. Так, во время поездки королевской семьи на Майорку летом 2018 Ее Величество разгуливала со своими дочками в коротких белых шортах и в топе в рубчик.

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