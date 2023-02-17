Неплях прокомментировала ''обстрел'' своего авто в центре Киева и раскрыла новые детали

Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях раскрыла новые детали "обстрела" своего авто, который произошел накануне. Звезда вынуждена была объяснить ситуацию и раскрыть детали, поскольку за нее волновались поклонники и звонили правоохранители, к которым она не обращалась.

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Стоит объяснить, что в модель на самом деле не стреляли, а виновником инцидента, считает знаменитость, стал обычный камень. Его она даже показала в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Неплях объяснила: накануне в 8:30 она стояла на полосе разворота и ждала своей очереди, когда вдруг услышала мощный "выстрел". Вокруг звезды не было грузовых автомобилей, а легковые стояли на месте.

"В 8:30 утра, разворачиваясь на бульваре Леси Украинки возле метро "Печерская", я стояла на развороте и ждала, пока я смогу развернуться. Вокруг не было машин, никто рядом не гонял, не было грузовых машин. И я слышу словно выстрел. Я испугалась так, что даже пригнулась. Я смотрю в зеркало и вижу, что мое заднее стекло в "паутинке", – вспомнила Неплях.

Когда ее иномарка начала движение, заднее стекло окончательно треснуло и упало. Уже возле своего дома обладательница титула "Мисс Украина Вселенная-2021" увидела в автомобиле камень, который, вероятно, и стал виновником инцидента.

"У меня только одно объяснение, потому что вокруг все было спокойно – это центр города. И кроме того, что на меня упало с неба, у меня нет других объяснений", – резюмировала Неплях.

Она поблагодарила подписчиков и правоохранителей за заботу и оправдалась, что ее комментарий о выстреле был "приколом", а не серьезным заявлением.

OBOZREVATEL уже писал, что ранее Неплях несколько раз попадала в ДТП. На своем Mercedes стоимостью почти 2 миллиона гривен она сорвала бампер, в результате чего авто пришлось на эвакуаторе "госпитализировать" на СТО.

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