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Автомобиль модели Анны Неплях обстреляли, когда она была за рулем. Фото

Анна Кравчук
Люди
2 минуты
3,5 т.
Автомобиль модели Анны Неплях обстреляли, когда она была за рулем. Фото

Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях шокировала поклонников инцидентом, который произошел с ней утром 16 февраля – ее автомобиль обстреляли. В это время модель находилась за рулем иномарки. 

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К счастью, Анна не пострадала. О случившемся она рассказала в своих InstaStories. 

Как можно увидеть на опубликованных Неплях кадрах, в ее авто разбилось заднее стекло, очевидно, от попадания пули. 

Автомобиль модели Анны Неплях обстреляли, когда она была за рулем. Фото

Подробностями модель пока решила не делиться. На удивлении аудитории, она отреагировала на инцидент без какой-либо паники и страха. Кроме того, успела пошутить, что теперь ее транспорт превратился в кабриолет. 

"Неожиданным образом моя машина стала кабриолетом. Но, как уже пошутил один мой друг: "мы те, кто пули не боятся". Так что со мной все хорошо, лёгкий шок. Но у меня как бы планы на день... Их никто не испортит", – оптимистично прокомментировала Неплях. 

Автомобиль модели Анны Неплях обстреляли, когда она была за рулем. Фото

Кому взбрело в голову обстрелять автомобиль знаменитости, да еще и в том время, пока сама модель находилась внутри, на данный момент неизвестно. 

Автомобиль модели Анны Неплях обстреляли, когда она была за рулем. Фото

Стоит отметить, что ранее Неплях несколько раз попадала в ДТП. На своем Mercedes стоимостью почти 2 миллиона гривен она заехала на въезд и сорвала бампер, в результате чего авто пришлось на эвакуаторе "госпитализировать" на СТО.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Неплях из-за войны на родине была вынуждена расстаться с парнем-россиянином. Холостячкой популярная модель и блогер оставалась недолго. На Бали она закрутила роман с новым кавалером. На этот раз – украинцем.

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