Автомобиль модели Анны Неплях обстреляли, когда она была за рулем. Фото

Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях шокировала поклонников инцидентом, который произошел с ней утром 16 февраля – ее автомобиль обстреляли. В это время модель находилась за рулем иномарки.

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К счастью, Анна не пострадала. О случившемся она рассказала в своих InstaStories.

Как можно увидеть на опубликованных Неплях кадрах, в ее авто разбилось заднее стекло, очевидно, от попадания пули.

Подробностями модель пока решила не делиться. На удивлении аудитории, она отреагировала на инцидент без какой-либо паники и страха. Кроме того, успела пошутить, что теперь ее транспорт превратился в кабриолет.

"Неожиданным образом моя машина стала кабриолетом. Но, как уже пошутил один мой друг: "мы те, кто пули не боятся". Так что со мной все хорошо, лёгкий шок. Но у меня как бы планы на день... Их никто не испортит", – оптимистично прокомментировала Неплях.

Кому взбрело в голову обстрелять автомобиль знаменитости, да еще и в том время, пока сама модель находилась внутри, на данный момент неизвестно.

Стоит отметить, что ранее Неплях несколько раз попадала в ДТП. На своем Mercedes стоимостью почти 2 миллиона гривен она заехала на въезд и сорвала бампер, в результате чего авто пришлось на эвакуаторе "госпитализировать" на СТО.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Неплях из-за войны на родине была вынуждена расстаться с парнем-россиянином. Холостячкой популярная модель и блогер оставалась недолго. На Бали она закрутила роман с новым кавалером. На этот раз – украинцем.

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