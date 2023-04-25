Молчит о войне, пока Тина Кароль делает 'горячие' намеки: куда пропал Дан Балан и за что его хейтят в России

Известный молдавский исполнитель Дан Балан долгие годы жил и работал в Украине. В частности, он занимал судейское кресло в одном из самых рейтинговых проектов "Голос країни". Однако после полномасштабного вторжения певец исчез с радаров. 27 февраля 2022 года он опубликовал свой первый и пока что последний пост о полномасштабной войне, в котором выразил свою поддержку украинскому народу. После этого артист замолчал.

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Дан Балан не дает интервью и не появляется в сети, а фанаты тем временем гадают, куда исчез их кумир и почему решил молчать. OBOZREVATEL собрал всю доступную информацию о позиции и местонахождении звезды.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину молдавский певец встретил в Киеве. Как и все украинцы, он проснулся под звуки взрывов ранним утром и в панике не понимал, какие меры стоет предпринять. 5 марта Балан должен был быть ведущим румынского национального отбора на Евровидение-2022. Одна из главных организаторов конкурса Юлиана Марчук сообщила местным СМИ, что музыкант планировал вылететь из Украины в Румынию, чтобы, как и планировалось, провести шоу, но из-за прекращения авиасообщений в связи с военным положением он не смог этого сделать.

Как мы уже заметили, 27 февраля Балан разместил пост в поддержку Украины. Он процитировал строки легендарного Тараса Шевченко: "Схаменіться! Будьте люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люде, Настане суд, заговорять Дніпро, і гори!". А от себя музыкант добавил: "Боже, спаси Украину! Всем сердцем с вами". Пост сопровождался картинкой в виде сине-желтого флага.

На некоторое время связь с артистом оборвалась. Только 27 апреля мама певца, а по совместительству и его коллега Людмила Балан прокомментировала местонахождение сына. Она сообщила в интервью румынскому изданию, что Дан покинул Киев в конце февраля и сумел добраться до родины. Каким именно образом – звезда пожелал держать в секрете, что и передала журналистам его мама.

Однако в Молдове, как заявила сама Людмила Балан, ее сын пробыл недолго. Спустя полтора месяца он отправился в другую страну. Какую именно – вновь секрет. Впрочем, ряд СМИ распространили новость, что музыкант находится в Турции, где работает над новыми проектами и продолжает заниматься творчеством.

В одном фанаты могут быть уверены точно – Балан не переехал в Москву. Об этом также сообщила Людмила Балан. Сама женщина, как и сын, открыто поддержала украинский народ.

"Остается только молиться, чтобы украинцы сопротивлялись и боролись с русскими до конца... Только так у всех будет мир!" – сказала она в эксклюзивном интервью Impact.

А недавно с Людмилой Балан засветилась известная украинская певица Тина Кароль, которой приписывали роман с молдавским исполнителем. На днях народная артистка Украины выступала в Молдове и приветствовала маму своего коллеги со сцены. Более того, она назвала Балана "лучшим мужчиной в мире".

"Ну и красавец, лучший мужчина в мире после сына. Мама Люда – мама Дана Балана – сегодня в зале. Людмила, вы красивая, вдохновляете. Вы родили красавца – благородного, честного", – тепло отозвалась Кароль об исполнителе, после чего Людмила Балан вручила ей букет в сине-желтых оттенках.

Такие комментарии от украинки в адрес коллеги возобновили слухи о романтических чувствах между ними. Многие фанаты восприняли слова Кароль как "горячий" намек на тайный роман с артистом.

Вот только сам Балан на связь, увы, не выходит. За последний год в его профиле в Instagram было всего две публикации. Первая – в поддержку Украины, вторая – анонс песни на румынском языке. Однако украинские поклонники восприняли и этот пост как знак осуждения российской агрессии. Дело в том, что артист представил не новую песню, а перевел старый трек "Любовь, как в песнях" с русского на румынский.

Более того, в России клипы артиста теперь недоступны для просмотра. Фанатам из страны-террористки это конечно же не понравилось.

"Песня звучит лучше на русском, чтобы не говорили, на румынском вообще не зашла. Я так понимаю, он теперь ничего на русском выпускать не будет, судя по удаленному видео", "Дан, ты у нас вроде как "за мир". А почему тогда в России этот высер недоступен для просмотра?", "Я разочарована", – пишут обозленные россияне.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как развивались "отношения" Кароль и Балана на "Голосе страны-10". Именно во время трансляции шоу поклонники решили, что звезды неравнодушны друг к другу.

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