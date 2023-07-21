Кинкажу, альпака, поросенок и другие необычные домашние животные знаменитостей. Фото

Завести котенка, щенка, крысу или попугая – слишком банально для некоторых звезд. Итак, они проявили фантазию в выборе пушистиков. Например, кинозвезда Одри Хепберн обожала проводить время с домашним олененком, а легендарный художник и скульптор разгуливал по улицам с муравьедом или оцелотом.

Видео дня

Кто из знаменитостей держит дома необычных животных? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Пэрис Хилтон

Американская фотомодель и актриса Пэрис Хилтон долгое время держала дома щенка чихуахуа. Позже она решила приобрести экзотическое животное из Южной Америки – кинкажу. Он похож на миниатюрного медвежонка и на лемура. Имеет игривый характер, но иногда может и укусить.

2. Николь Кидман

Австралийская актриса, певица и продюсер Николь Кидман на собственной ферме разводит альпак. На данный момент их 6. На вопрос, почему именно эти животные запали в душу, в одном из шоу знаменитость ответила, что они очень красивые, имеют невероятно длинные ресницы, а еще их любят ее дети.

3. Сальма Хайек

На ранчо киноактрисы, режиссера и продюсера Сальмы Хайек проживает кошка, восемь собак, пять попугаев и столько же лошадей, четыре кролика, две альпаки и морская свинка. А в 2019 году эту "коллекцию" пополнила сова. С ней знаменитость медитирует, о чем рассказала в одном из интервью: "Когда я глубоко погружаюсь в медитацию, сова остается неподвижной".

4. Леонардо Ди Каприо

Американский актер и кинопродюсер Леонардо Ди Каприо живет вместе с гигантской черепахой. Ее вес при возрасте 15 лет составляет 17 кг. В ближайшие 70 лет она может набрать еще около 100 кг. Знаменитость приобрел животное за 400 долларов после посещения выставки профессионалов по разведению рептилий.

5. Майли Сайрус

В 2014 году американская певица и киноактриса Майли Сайрус приобрела свинку, которую назвала Бубба Сью. Мини-пиг сопровождал знаменитость во время гастролей, а когда вырос, девушка оборудовала для него вольер. Теперь Майли не может брать Буббу с собой, но часто приходит навещать.

Ранее OBOZREVATEL писал о Пэрис Хилтон, Шер и других звездах Голливуда, которые одеваются не по возрасту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!