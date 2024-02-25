'Ненавижу Майдан и бандеровцев': звезда проектов 'Квартала 95' Елена Репина оскандалилась украинофобскими высказываниями

В сети разразился скандал вокруг популярной украинской актрисы, звезды сериалов "Однажды под Полтавой", "Папик", "Слуга народа", а также "Реальная мистика" Елены Репиной. Артистка в прямых эфирах на своих аккаунтах рассказывала, как ненавидит Майдан и осуждает процесс декоммунизации, и весьма неоднозначно высказывалась об Украине и войне с Россией.

Запись одного из таких эфиров распространила в своем Telegram-канале известная интервьюер Алина Доротюк. "И такие люди играют ведущие роли в одном из театров в самом центре столицы. Кто не узнал, это та самая любимица миллионов Вера Ивановна из "Реальной мистики" – актриса Елена Репина", – прокомментировала неприятно удивленная ведущая.

Так, на видео можно увидеть и услышать, как Репина уверенно и даже агрессивно говорит: "Я не была на Майдане. Я ненавижу Майдан. Я считаю, что Майдан убил Украину. Вот то, что сейчас с нами, это последствия Майдана. Вы можете меня заплевать, можете не заплевать. Гребаный Майдан! Никто не ответит".

Стоит отметить, что актриса продолжает говорить исключительно на русском языке. Все посты в ее соцсетях, даже о благотворительных сборах, – русскоязычные.

На этом же языке Репина написала пост ко второй годовщине полномасштабного вторжения. Считать посыл текста знаменитости довольно сложно. Многим ее сообщение показалось неоднозначным.

Кроме того, еще раньше в сети гуляло видео, где актриса также в прямом эфире осуждала процесс декоммунизации и дерусификации.

"Если вы назвали всю Украину улицами Бандеры, это не значит, что… Ну посмотрим, как оно там будет. Слава нации? Какой нации? Какой нации? Вы хотя бы знаете, как в Украине люди выживают? В Украине, как люди выживают с коррупцией. Бандеровцы? Да и х*р с ними, ненавижу", – выдала артистка.

Кроме того, фанатка советщины язвительно комментировала снятие звезды СССР с обелиска на площади победы в Киеве. Дескать, это "падение истории и человечности".

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