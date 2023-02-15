''Ненавидит, когда выставляю его фото'': Оля Цибульская показала редкий кадр с мужем

Популярная певица Оля Цибульская активно ведет социальные сети, но редко публикует фотографии со своим супругом. Она долгое время скрывала его от широкой общественности. Однако по случаю Дня святого Валентина, артистка решила публично поздравить любимого с праздником. На кадре исполнительница в ожидании сына Нестора.

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Звезда впервые за долгое время запостила в Instagram снимок с мужем Сергеем Грисюком. На нем пара позирует на берегу моря. Мужчина нежно держит свою возлюбленную за руку, а Цибульская носит под сердцем наследника. Кадр был сделан в 2014 году (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"А что для тебя любовь? Он ненавидит, когда я выставляю его фото, а я обожаю делать то, что он ненавидит. 2014 год. Под сердцем Нестор", – написала в публикации Цибульская. Поклонники умилились счастливыми супругами, сказав, что их сын – копия Сергея.

"Вы очень красивые. А я тоже не люблю выставлять семейные фотографии. Это будто бы только для меня", "Ваш Нестор – папина копирочка", "Так вот на кого похож Нестор, на отца", "Нужно было раньше мужа показать, и всем бы было понятно, на кого сынуля похож. А то Дзидзьо, Дзидзьо", "Вы такие счастливые на фото. Любовь - это большая сила", – засыпали комплиментами подписчики.

К слову, муж Цибульской – бывший депутат Радивиловского горосовета. С 2013 года он является руководителем ТОВ "Радивиловмолоко". Этим семейным предприятием также руководит его отец и брат. Пара познакомилась еще в школе. В 2015 году у них родился сын Нестор.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Олю Цибульскую травили из-за украинского языка и называли выскочкой из села. В начале карьеры начинающую украиноязычную артистку воспринимали как нечто уникальное, а коллеги советовали перейти на русский, чтобы быть востребованной.

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