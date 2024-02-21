Ненавидел Россию и мечтал сравнять с землей: оккупанты взбунтовались против Жванецкого и требуют снести памятник ему в Ростове

Через неделю после установки памятника писателю-сатирику Михаилу Жванецкому из Одессы в Ростове-на-Дону российские оккупанты выдвинули требование снести его. Монумент не угодил Z-патриотам, которые считают умершего в 2020 украинца "русофобом" и обвиняют его в желании "сравнять Россию с землей".

Несмотря на то, что на церемонии открытия присутствовали вдова и сын писателя, которые убеждали россиян в любви Жванецкого к России, путинисты не поверили в то, что сатирик "много сделал для родины". Об этом пишут пропагандистские СМИ.

Памятник открыли 14 февраля при участии помощника президента России Игоря Левитина и губернатора Ростовской области Василия Голубева. Оба уверяли, что не сомневаются в пророссийской позиции автора.

Уже тогда, неделю назад, на мероприятие пришла активистка, которая называла одессита "русофобом" и вспоминала его слова: "Моя мечта – разровнять место, где была Россия", сказанные в 2012 году. Однако женщину задержали и наложили на нее штраф в размере 2 тысяч рублей.

После скандала на памятник обратили внимание и другие пропагандисты, а затем эта информация дошла и до военных. Теперь провоенно настроенные россияне требуют избавиться от монумента Жванецкому из-за его противоречивой позиции.

"Он мечтал, чтобы страна превратилась в руины, а все, что нам дорого, исчезло", – сказали террористы.

Однако это не совсем так. Жванецкий, хоть и был одесситом, отличился рядом пророссийских поступков. К примеру, в 2019-м его наградили "За заслуги перед отечеством" в Москве. Орден вручал Владимир Путин лично.

Уже в следующем году заявлялось, что сатирик снялся в фильме "России 1" в оккупированном Крыму вместе с фанатами "русского мир"а Федором Добронравовым и Михаилом Пореченковым.

Однако в 2014 году сатирик подписал письмо против оккупации, много хорошего говорил об Украине и Одессе, критиковал россиян. На его смерть отреагировал президент Украины – его поклонник – и звезды из обеих стран.

Как писали СМИ, сын Жванецкого – Андрей Рывкин – в 2022 году эмигрировал из России и призвал уничтожать каждого, кто носит военную форму РФ. В то же время другой потомок звезды остался в стране-террористке и поддерживает оккупантов.

Ранее OBOZ.UA писал, что свое немалое наследство Жванецкий передал только молодой жене и их сыну. Другие дети сатирика, которых у него было пятеро, не поддерживали связь с одесситом.

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