Мошенники выманили 270 тысяч гривен у актера Андрея Валенского, получившего многочисленные ранения на фронте: деньги собирали на операцию

Украинский актер театра и кино Андрей Валенский, который служит в ВСУ в 5-й отдельной штурмовой Киевской бригаде, сообщил, что его обманули мошенники. Они представились работниками известного банка и выманили 270 тысяч гривен.

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Эти деньги актер собирал на пластическую операцию лица после получения многочисленных ранений на поле боя. О ситуации, которая произошла, Андрей Валенский рассказал в соцсетях.

"Друзья, я очень вас благодарю за распространение информации! Ваша поддержка много значит для меня! Но, к сожалению, этот мир наполняют также мошенники. Поздно вечером вчера после приема обезболивающих, когда я уже почти засыпал, мне позвонили, представившись сотрудниками monobank, и ввели меня в заблуждение. Мошенническими действиями они вывели с моего банковского счета 270 тысяч гривен", – написал актер.

Он добавил, что уже сообщил о мошеннической схеме в полицию и в monobank. Впрочем, в ответ работники банка ему отметили, что проследить и предотвратить обман, который совершили над раненым актером, не смогут.

"Офицеры полиции уже были у меня, я предоставил им все скрины и детали, надеюсь на помощь. monobank тоже в курсе этой ситуации, но, к сожалению, они не могут предотвратить такой вид мошенничества. Средства собирались на пластическую операцию, которую, возможно, нужно будет делать в ближайшее время, а не ждать бесплатной операции до полугода", – отметил Валенский.

В то же время он не теряет надежды и до сих пор собирает средства на свое лечение. В частности, воин поблагодарил за поддержку и помощь.

"Моя карта защищена, счет до сих пор открыт, и я вам благодарен, что вы не останавливаетесь и продолжаете донатить. Все, что останется после лечения, я передам в свое БПЛА-подразделение "Пташка ДоДо", потому что ребята все еще на передовой и постоянно нуждаются в обновлении оборудования. Поэтому эта помощь не только для меня, но и для моих собратьев, наших защитников. – объяснил он.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Андрей Валенский присоединился к ВСУ более полугода назад. В боях между Клещиевой и Ивановским в Донецкой области он получил тяжелые ранения.

"У Андрея Валенского черепно-мозговая травма, контузия, разбитое и зашитое лицо, сломанный нос, сломанная левая рука, обожженная правая рука, раздробленное правое бедро", – рассказывала его коллега Римма Зюбина. Сейчас актер проходит лечение в Киеве.

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