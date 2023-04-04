''Нельзя упустить этот шанс'': украинскому ведущему Демину предложил сотрудничество российский журнал

Порой складывается впечатление, что некоторые граждане России живут в параллельной вселенной – пока их соотечественники стирают с лица Земли украинские города, убивают мирных людей, в частности детей, и оккупируют территории независимого государства, они продолжают как ни в чем не бывало предлагать сотрудничество артистам из Украины. Так, предложении из страны-террористки получил и популярный украинский теле- и радиоведущий Слава Демин.

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Ему написали представители российского журнала PrimeOne, предложив купить обложку и публикацию. Своей реакцией на такое циничное поведение Демин поделился с подписчиками в InstaStories.

Глянец пытался "заманить" украинца тем, что у них уже печатались такие "звезды отечественного шоу-бизнеса" как Тимати и Андрей Михалков, которые также известны своей приверженностью путинскому режиму и кровопролитной войне.

"Вы интересная личность, поэтому мы хотим предложить вам рассказать о себе в выпуске нашего журнала на коммерческих условиях... Распространяется журнал в элитных заведениях Москвы, Санкт-Петербурга, а также частично Дубай. Журнал выходит на двух языках: русский и английский", – написали Демину россияне.

Украинец отреагировал на предложение с юмором.

В саркастической манере он написал: "Нельзя упустить этот шанс. С такими-то звездами".

Позже Демин уже более серьезно добавил: "Это же надо быть таким тупым, чтобы отправить мне это".

Отметим, подобные предложения с России поступают украинским звездам довольно часто. Так, например, житель российского Оренбурга ошарашил популярную актрису Анну Кошмал предложением выступить в стране-агрессоре. Россиянин как ни в чем не бывало написал звезде сериала "Сваты" и попросил ее спеть на конкурсе "Студенческая осень".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Демин рассказывал, что ему предлагали интим двое известных российских мужчин. Это было еще задолго до 2014 года. Шоумен не раскрывал имена этих артистов, а лишь намекнул, что это одиозные певцы Филипп Киркоров и Сергей Зверев. Позже ведущий подтвердил, что это были именно они.

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