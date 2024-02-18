'Нельзя историю Одессы вычеркнуть': звезда 'Маски-шоу' Борис Барский разозлил украинцев объяснением, почему до сих пор говорит по-русски

Известный украинский комедийный актер и режиссер, звезда юмористической программы "Маски-шоу" Борис Барский продолжает разговорить на русском языке, используя его не только в быту, но и в публичной сфере, в частности, на интервью. Аргументы в собственную защиту артист использует достаточно стандартные: "многие воины на фронте говорят по-русски", "нельзя навязывать язык", "когда говорю на украинском, я не такой искренний" и тому подобное. Кроме того, Барьский убежден, что русский язык – это "наследие Одессы", откуда он родом и где проживает всю свою жизнь.

Такие комментарии актера спровоцировали дискуссию в сети. Одни с пониманием отнеслись к словам юмориста, других же возмутили его "нелепые оправдания". А прозвучали они в интервью для YouTube-канала "Гончарова Подкаст".

Итак, Барский поделился: "У меня украинская семья. И мы всю жизнь разговаривали на двух языках. Прекрасно друг друга понимали. Это не проблема. Проблема немного другая. Нужно судить человека по поступкам, а не по тому, на каком языке он говорит. На линии фронта многие говорят по-русски. Во-вторых, нельзя навязывать. Это искренне и от души должно быть. В 2004-м я ходил на митинги и восхищался этим языком. Никто не навязывал мне его. Это не язык Путина. Я общаюсь очень много с журналистами из Эстонии, Дании, Голландии, Франции. Я общаюсь с ними на русском. Им проще. Для Одессы это традиции, культурное наследие. Я не вижу здесь проблемы. В чем проблема? В неприятии? В отторжении? меня за это".

Интервьюер не согласилась со словами знаменитости, но внимание обратила на один конкретный момент – военных. Татьяна Гончарова отметила: "Сравнивать себя с ребятами на передовой – не аргумент".

Барский тем временем продолжил доказывать, что хорошо знает родной язык, однако, говоря на нем, чувствует себя неискренним и неуверенным. Объясняет, что все из-за отсутствия опыта. Вместе с тем юморист надеется, что следующие поколения уже не будут использовать русский язык.

"У меня была пятерка по украинскому языку в школе. Очень хорошо его знал. Но у меня не было общения. Достаточного общения. Я могу говорить на украинском, но нужно включить в голове переводчик. И это не искренне просто. Буду говорить, как Google-переводчик В этом не будет души, искренности, меня часто просят записать какие-то приветствия на украинском языке. Я понимаю, что гораздо искреннее, душевнее, я бы написал на том языке, на котором говорю. Это не оправдание. Ну я считаю, что нельзя историю Одессы вычеркнуть. Я поколение динозавров. Но подождем, когда я вымру", – прокомментировал артист.

Впрочем, комментарии украинца не пришлись по душе многим его соотечественникам. Под видео собралось немало раздумий именно на тему языкового вопроса. Одни поддержали Барского, другие – раскритиковали, заметив, что за 10 лет войны с Россией уже можно было бы осилить родной язык и начать говорить на нем хотя бы в публичном пространстве.

Также OBOZ.UA писал, что у Бориса Барского в стране-агрессорке живет сестра. С началом полномасштабного вторжения РФ она пыталась доказать родственнику, что "простой народ ни в чем не виноват", но актер резко ответил женщине, заявив, что Россия шлет в Украину "мясо" и обязательно проигрывает в этой войне. Подробнее – в нашем материале.

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