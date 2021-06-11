Неинтересно всю жизнь тра*ся в миссионерской позе, – экс-холостяк Заливако о сексе в отношениях с Богдан

Главный герой проекта "Холостяк 11" Михаил Заливако признался, что в интимных отношениях любит разнообразие и смелые эксперименты. По его словам, "мало кому интересно "тра*ся в миссионерской позе".

Такое заявление мужчина сделал в программе "Слава+". Он считает, что когда секс в отношениях с любимым человеком скучный и однообразный – вот это хуже всего (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Что в этом плохого? Мне кажется, самое странное – когда в отношениях секса нет. Или когда он простой и обычный. Наверное, у людей в голове непозволительно сделать что-то такое. Я не знаю, кому интересно всю жизнь тра*ся в миссионерской позе. Я к числу таких людей не отношусь", – объяснил Заливако свою точку зрения.

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Ранее Анна Богдан призналась, что она по-прежнему хочет детей с главным героем проекта Михаилом Заливако. Пока неизвестно, когда именно пара планирует завести ребенка.

Напомним, что после финального выпуска шоу "Холостяк" Богдан и Заливако все-таки остались вместе. Пара съехалась спустя неделю после окончания реалити.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Богдан решила в шуточной форме ответить на вопрос поклонников о том, когда же у нее был первый секс с Михаилом Заливако. По словам девушки, пока у них не будет "красной комнаты – никакого интима".