Анна Богдан рассказала о планах на детей с 'холостяком'

Победительница шоу "Холостяк 11" Анна Богдан призналась, что она по-прежнему хочет детей с главным героем проекта Михаилом Заливако. Пока неизвестно, когда именно пара планирует завести ребенка.

Как рассказала участница реалити на своей странице в Instagram-stories, первым она хочет родить мальчика. Так Богдан ответила на один из популярных вопросов подписчиков сети.

Так, избранница Заливако оставила в аккаунте окошко для вопросов, которые ей могут люди. Один из пользователей поинтересовался, планирует ли пара детей и кого хочет первым. На что Богдан коротко написала:

"По-прежнему ничего не изменилось. Деток хочу. Мальчик первый", – ответила девушка.

Видео дня

Напомним, после финального выпуска шоу "Холостяк" Богдан и Заливако все-таки остались вместе. Так, пара съехалась спустя неделю после окончания реалити.

Как оказалось, по прилету в Киев они начали искать квартиру и спустя неделю стали жить вместе. Паре было сложно скрываться эти месяцы от публичности, но все же им удалось прятаться дома. Также они отдохнули уже в нескольких странах.

Ранее пользователи сети засыпали Заливако гневными комментариями о том, что мужчина якобы сделал ошибочный выбор. Также многие остались разочарованы шоу "Холостяк".

Мы писали об интересных фактах из жизни победительницы проекта Анны Богдан. Известно, что хобби девушки – путешествия, альпинизм, прыжки с парашютом, сквош, сайкл, бокс.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, победительница шоу "Холостяк 11" Анна Богдан решила в шуточной форме ответить на вопрос поклонников о том, когда же у нее был первый секс с главным героем проекта Михаилом Заливако. По словам девушки, пока у них не будет "красной комнаты – никакого интима".