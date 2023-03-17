''Не знаю, как она держится'': Сумская оправдала дочку, которая живет в РФ, и объяснила ее молчаливую позицию. Видео

Украинская актриса Ольга Сумская в последнее время все чаще сталкивается с хейтом окружающих из-за проживания ее старшей дочери Антонины Паперной в Москве и ее замалчивания кровавой войны. По словам артистки, Тоня получает ужасные сообщения в социальных сетях и не проявляет явную проукраинскую позицию по определенным причинам.

Видео дня

Об этом Сумская рассказала в программе "ЖВЛ", попытавшись защитить своего ребенка. Звезда подчеркнула, она не видела внуков уже год и мечтает обнять Антонину. Ее дочь переживает не наилучший период в жизни, она чувствует давление от недоброжелателей и понимает, что о ней думают украинцы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я не знаю, как она держится, когда она пересылает мне эти сообщения, я их читаю… желают самого страшного!", – не скрывает Ольга Сумская. В добавок она решила объяснить, почему уже больше 12 месяцев Паперная делает вид, будто бы ее не тревожит ситуация на Родине. Как отметила заслуженная артистка Украины, девушка не хочет рисковать жизнью своих детей, поскольку за правду она может дорого заплатить.

"Кто там, тот знает, как это трудно что-то сказать, что-то написать, люди исчезают, понимаете? Прежде всего, она мама своих детей, и она делает все для того, чтобы они были в безопасности. Она всем сердцем с Украиной, она украинка прежде всего. Да, ей трудно сегодня, но я не должна оправдываться, я не должна ничего говорить, потому что я не имею на это права, поверьте", – заявила Ольга.

Знаменитость не может сдержать слез каждый раз, когда рассказывает о своих родственниках, проживающих в стране-агрессоре. Она верит, что скоро будет иметь возможность пообщаться с самым близким человеком вживую. Сумская заверила – сейчас тяжело не только Антонине, но и ей.

Как ранее писал OBOZREVATEL, недавно Ольга Сумская отпраздновала 21-летие своей младшей дочери Анны. Актриса трогательно обратилась к девушке и очаровала подписчиков ее редкими фотоснимками. Фолловеры увидели явное сходство юной артистки с ее отцом Виталием Борисюком.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!