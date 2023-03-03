''Папина копия'': Ольга Сумская очаровала сеть редкими фото младшей дочери

Украинская актриса Ольга Сумская 2 марта отпраздновала день рождения своей младшей дочери Анны. Юная артистка пошла по стопам звездных родителей – она радует зрителей своим талантом, принимая участие в театральных постановках. Свое 21-летие девушка также встретила на сцене.

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Об этом Сумская поведала в Instagram, показав свежие снимки красавицы. Знаменитость посвятила трогательные поздравления Анне, пожелав, чтобы именинница больше не познала таких тяжелых времен. Поклонники актрисы отметили – девочка очень похожа на ее супруга Виталия Борисюка (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Дочка, с днем рождения! Светлая, добрая душа! Нежная и в то же время настойчивая и сильная! Свое 21-летие встретила на сцене Молодого театра. А это хороший знак! Помню, как твой дедушка, народный артист Украины Вячеслав Сумской говорил: "День рождения на сцене – весь год плодотворный", – написала Ольга.

Фолловеры подчеркнули, старшая дочь звезды Тоня Паперная – ее точная копия, а младшая – копия отца. "Папина дочь, быть ей счастливой", "Папина копия. Выглядит на 15. Сначала даже не поверила, что 21", "Папина фотография. Точна копия Виталия", "Как на папу похожа", – оставили свои мысли под публикацией юзеры.

Напомним, старшая дочь Сумской замужем за российским актером Владимиром Яглычем. Их роман начался в 2015 году, а в 2017 Антонина родила любимому первенца. В 2020 году Паперная подарила супругу второго ребенка. Сейчас актеры с детьми проживают в Москве. Сумская не видела девушку больше года и не может говорить о ней без слез.

Ранее OBOZREVATEL информировал, что Ольга Сумская посетила Харьков. Несмотря на риски и опасность очередных ракетных атак, она с труппой приехала в несокрушимый город, чтобы поддержать местных жителей. Селебрити обнародовала ужасающие кадры со своего путешествия.

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