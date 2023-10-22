'Не знал': Ткач оправдался за проведение свадьбы участнику 'пьяной вечеринки', на которой насиловали девушек

Известный украинский комик и шоумен Юрий Ткач, который работал тамадой на свадьбе у блогера, снимавшего "хомвидео" с несовершеннолетними девушками под алкоголем и наркотическими веществами, прокомментировал скандал. Он сказал, что ничего не знал о личности жениха, а когда в сети появились гневные комментарии, было уже поздно.

Об этом он написал у себя в Instagram. Комик подчеркнул, что вместе с супругой, которая работает его менеджером, обязательно проверяют заказчиков всех коммерческих предложений на причастность к политике и гражданской позиции относительно войны с Украиной.

"При этом фамилии, профайлы женихов или любая другая персональная информация не всегда бывает нам известна. Слабые ли это фильтры? Уже понимаем, что да. Сделаны ли выводы? Однозначно, и коллеги с рынка должны к ним прислушаться", – подчеркнул Ткач.

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Ведущий добавил, что признает ситуацию крайне позорной, бросившей тень на его репутацию, и пообещал, что больше в таком положении не окажется. Весь гонорар от работы на бракосочетании, по его словам, будет передан Вооруженным силам Украины.

"Надеюсь на понимание и на то, что общество в скором времени получит ответы на все вопросы, касающиеся этого громкого дела. Потому что вопросов осталось много", – резюмировал шоумен.

Напомним, на днях один из организаторов и участников пьяных вечеринок с участием несовершеннолетних блогер Олег Захаров сыграл пышную свадьбу, а ведущим стал известный украинский комик, актер и шоумен Юрий Ткач. Одиозный жених опубликовал фото с Ткачом, а также видео, на котором дружески обнимается с комиком – оба весело смеются.

Как сообщал OBOZ.UA, певица Оля Полякова засветилась на пышной свадьбе экс-прокурора Ростислава Ильницкого и бывшей работницы Государственного бюро расследований (ГБР) Роксоланы Москвы. Это привело к скандалу, и певица решила пояснить свою позицию, сказав, что в данном случае она выполнила роль "Робин Гуда".

"Моя работа – точно не аудит и не расследование, откуда у них есть деньги, может, власть ответит мне и всем нам, откуда у этих людей деньги?.. Если вдруг вам будет казаться, что кто-то плохой заплатил мне за работу, то относитесь к этому, как если бы я была Робин Гудом: беру у плохих, отдаю хорошим", – прокомментировала ситуацию певица.

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