'Не выдержал ремень'. Скандальная украинская блогерша Анна Алхим призналась в неудачной попытке самоубийства: 'вдохновил' экс-супруг Седоковой

Скандальная украинская блогер Анна Алхим, которая продолжает "принципиально" общаться на русском языке, призналась, что перед Новым годом имела неудачную попытку самоубийства. По словам интернет-деятельницы, в последнее время в ее жизни произошло много сложных и травмирующих событий, поэтому она хотела покончить с собой.

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Инфлюэнсер поделилась, что на этот шаг она решилась, "вдохновившись" поступком экс-мужа предательницы Анны Седоковой, Яниса Тиммы, который повесился. Об этом она рассказала на YouTube-канале Василия Тимошенко.

"Я разошлась с парнем и пережила это очень сложно, была на дне. Много хейта в мою сторону, я потеряла близкого человека, она погибла в аварии – Анна Жук. Я устойчива к стрессу и хейту, но столкнулась с человеческим цинизмом, который вышел за рамки дозволенного. Честно, мне было сложно, я это все не комментировала и не хочу", – сказала блогер.

Как отметила Анна Алхим, весь негатив, с которым ей пришлось столкнуться, сделал ее сильнее. Интернет-деятельница поделилась, что стала более спокойной, однако все же сложный жизненный период не прошел бесследно. Она призналась: хотела покончить с собой.

"У меня была попытка самоубийства, буквально перед Новым годом. Но слава Богу, я еще нужна этому миру и со мной все хорошо. Такое желание было, во мне очень много эмоций, поэтому иногда сложно с ними справиться. Я хотела повеситься. Накануне это сделал бывший муж Седоковой и он меня аж вдохновил на это. Я залезла на лестницу, но не выдержал ремень", – рассказала инфлюенсер.

Анна Алхим призналась: когда собиралась покончить с собой, не думала ни о ребенке, ни родителях или каких-то проблемах. Тогда у нее произошел нервный срыв, однако после инцидента блоггер смогла переосмыслить свою жизнь.

Напомним, о смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы стало известно 16 декабря 2024 года. Бывший муж певицы-предательницы Анны Седоковой покончил с собой, повесившись в одной из многоэтажек Москвы. Его тело обнаружили на лестнице между первым и вторым этажами.

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