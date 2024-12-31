Актриса Любава Грешнова шокировала признанием о суицидальных мыслях и рассказала, что ее уберегло от рокового решения

Украинская актриса Любава Грешнова, которая в течение многих лет жила на две страны, а после начала полномасштабного вторжения разорвала все связи со страной-агрессором Россией, призналась, что в течение своей жизни несколько раз сталкивалась с суицидальными мыслями. По словам знаменитости, последний раз размышляла о самоубийстве в начале великой войны.

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Об этом 36-летняя актриса рассказала в интервью на YouTube-канале Славы Демина. Она отметила, что не смогла принять роковое решение, ведь у нее есть маленький сын.

"Суицидальные мысли у меня были в начале полномасштабного вторжения. Но я понимала, что у меня есть ребенок и я не могу себе этого позволить. Почему они были? Потому что я осталась без ничего и не думала, что когда-нибудь вернусь в свою профессию. У меня не было денег и я не думала, что смогу купить своему ребенку чего-нибудь, кроме макарон. Все, что я видела, это работать на кассе или уборщицей", – поделилась звезда.

Кроме того, на появление мыслей о самоубийстве у актрисы повлияли и ужасные обстоятельства, которые возникли из-за начала великой войны. По словам Любавы Грешновой, тогда ее мама пережила инфаркт и находилась на Салтовке под вражескими обстрелами, а сама артистка пыталась понять, как ей вывезти родителей из Харькова.

Как вспомнила звезда, суицидальные мысли у нее возникали и в подростковом возрасте. Тогда Любава Грешнова думала: если не поступит в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, то выпьет заранее приобретенное снотворное и покончит с собой.

Сложным для знаменитости стал и тот период жизни, когда ее уволили с телеканала СТБ: "Там было достаточно страданий. Мне кажется, мы все в более младшем возрасте очень наивны и эмоциональны. Конечно, мне не хватало тогда мудрости понять, что это опыт, это все к лучшему, это дало мне еще большую узнаваемость".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что актриса Любава Грешнова удивила причиной, почему ее муж не возвращается в Украину.

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