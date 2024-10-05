'Не вместе': SWOIIA расплакалась из-за проблем в браке и назвала причины временной разлуки с мужем

Известная украинская исполнительница Екатерина Гуменюк, ранее покорявшая сцену как Ассоль, а сейчас сменившая псевдоним на SWOIIA, впервые призналась о проблемах в отношениях. Артистка со слезами на глазах поделилась, что она временно разошлась со своим мужем, бизнес-аналитиком Артемом Тараненко.

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О трудностях в семейной жизни знаменитость рассказала в интервью для YouTube-канала "Говорит Суханов". Звезда отметила: несмотря на то, что очень сложно переживает разрыв, сама была его инициатором.

По словам певицы, она знакома со своим избранником еще с детства. Во взрослом возрасте в общении возникла длительная пауза, поскольку у каждого была личная жизнь, однако со временем все восстановилось.

Знаменитость поделилась, что их роман, который длится 7 лет, пять из которых они замужем, начался после завершения токсичных отношений, после которых она была "разбита до основания". Когда пара возобновила свое взаимодействие, исполнительница поняла: Андрей очень близкий для нее человек, несмотря ни на что. Однако сейчас супруги переживают очень сложный период.

"Иногда так случается, мы потеряли связь. Я не знаю почему, я не могу в этом копаться, ведь мне очень больно. Мне кажется, что любая девочка, когда выходит замуж, хочет, чтобы это было навсегда. И я не исключение. А сейчас все начало ломаться, я это чувствую. Мне больно физически. Но это была моя инициатива. Было очень много разных моментов, которые мы не проговаривали, я думала: "Сейчас не ко времени, война". А потом просто произошел "взрыв", и все. Потому я и стала инициатором того, что мы временно не вместе", – плача рассказала звезда.

Ранее OBOZ.UA писал, что SWOIIA впервые призналась, что изменила в своей внешности.

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