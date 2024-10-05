SWOIIA впервые призналась, что изменила в своей внешности: певицу обвиняли в пластических операциях. Фото до и после

Украинская певица Екатерина Гуменюк, известная под своим сценическим псевдонимом SWOIIA, а ранее выступавшая как Ассоль, впервые призналась, что меняла во внешности. По словам 30-летней исполнительницы, она только корректировала неправильный прикус, после чего неоднократно была обвинена в пластических операциях.

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Об этом артистка рассказала в интервью для YouTube-канала "Говорит Суханов". Она отметила, что после исправления челюсти ее черты лица сильно изменились.

SWOIIA поделилась, что из-за проблем с прикусом у нее было много комплексов, от которых она хотела избавиться. Однако, когда артистка узнала, что единственный способ исправить недостаток – сложная операция, во время которой есть риск повредить нерв, ненадолго отказалась от этой идеи.

"У меня были проблемы с суставами. Они очень сильно болели даже когда я жевала, говорила или пела. Но я не делала операцию, хотя все думают, что делала. На самом деле это просто виниры. Это стоило очень дорого, честно. Но я поняла, что это инвестиция у меня как в женщину, в мое здоровье, в качество моей жизни и то, как я говорю. У меня были проблемы с тем, как я произносила букву "с", например", – рассказала звезда.

По словам певицы, после установки виниров у нее очень сильно изменились черты лица. Поэтому стало появляться много предположений относительно того, какие пластические операции сделала артистка. Она призналась, что всегда с юмором относилась к таким обвинениям, ведь сильно боится всевозможных хирургических вмешательств.

"Если посмотреть мои фото в детстве и сейчас, то я похожа на себя. Тогда я не начала взрослеть, и у меня не было этих проблем с прикусом", – отметила украинка.

Изменения во внешности SWOIIA произошли в подростковом возрасте. Из-за генетических особенностей, передавшихся знаменитости от дяди, у нее начались проблемы со челюстью: "Там есть такой промежуток, где вообще не я. Это просто другой человек".

Она призналась, что после корректировки внешности, стала гораздо увереннее в себе.

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