'Не видела эту цифру с 2014 года': певица Lizzo похвасталась результатом похудения. Фото

Американская певица и репер Мелисса Джеферсон, более известная под сценическим псевдонимом Lizzo, в течение длительного времени работает над усовершенствованием своей фигуры, прибегая к силовым нагрузкам и дефициту калорий. 36-летняя звезда поделилась с поклонниками радостной новостью о том, что наконец-то смогла достичь поставленной цели в похудении.

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Как отметила исполнительница на своей странице в Instagram, впервые с 2014 года она увидела на весах желаемую цифру. Хотя знаменитость и не рассекретила, сколько килограммов ей удалось сбросить, она обнародовала фото, где можно увидеть, что артистка снизила индекс массы тела на 10,5 и потеряла 16% жира с января 2024-го.

Lizzo уверенно позировала перед камерой в спортивном костюме трендового цвета бургунди, состоящего из лосин и топа. Репер заплела волосы в две косички и надела бандану с абстрактным принтом.

"Я сделала это. Сегодня, когда я стала на весы, я достигла своей цели по похудению. Я не видела этой цифры с 2014 года! Пусть это будет напоминанием, что вы можете сделать все, что задумали. Время для новых целей!" – написала звезда.

Любители творчества Lizzo поздравили артистку с важным достижением:

"Невероятно горжусь тобой".

"Ты всегда выглядишь сказочно. Поздравляю".

"Держу пари, что ты чувствуешь себя потрясающе! Поздравляю с достижением твоей цели".

Однако стоит отметить, что ранее из-за резкого похудения артистка нарвалась на волну хейта в сети. Дело в том, что не все люди поверили в то, что впечатляющего результата Lizzo удалось добиться только благодаря тренировкам и специальному питанию. Ее заподозрили в использовании препарата Ozempic, который вводят в организм для снижения уровня сахара в крови и гемоглобина у диабетиков второго типа. Однако певица опровергла подобные предположение, отметив, что не прибегает к простым способам похудения.

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