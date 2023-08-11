Известный украинский актер, выступавший для ВСУ, засветился в России и подставил свой театр: чем занимается предатель

Выступавший для ВСУ 25-летний бывший актер Театра юного зрителя на Липках Глеб Михайличенко засветился в России. Артист после полномасштабного вторжения решил подзаработать рублей и организовал продакшн-компанию среди граждан страны-террористки.

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Сообщается, что в июле Михайличенко с другим украинским актером – Дамиром Суховым – давали уроки кинодеятелям в российской Республике Мордовия. Первым на "исчезновение" актера в Facebook обратил внимание его коллега – актер Александр Жила (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Больше подробностей появилось в комментариях к посту. Там члены актерского сообщества и небезразличные украинцы рассказали, что Михайличенко ездил выступать для ВСУ, перешел на украинский язык и записывал украинскую поэзию.

Доподлинно неизвестно, когда и как уехал актер, ведь в условиях полномасштабной войны он не мог это сделать законно. Впрочем, в контактах его компании PRIËM PRODUCTION, обещающей заказчикам создать уникальный ролик для творческих и коммерческих проектов, указаны российские номера.

К слову, YouTube-канал компании был создан в марте 2023 года, но штат Михайличенко начал набирать еще в августе 2022 года, о чем свидетельствует его пост на личной странице.

Пользователи сети начали обращаться в ТЮЗ, ведь в соцсетях Михайличенко указано, что он там еще работает. В театре сразу оправдались, что актер сначала уволился, а после этого уехал в РФ.

"Сейчас в театральном сообществе распространяется информация об переехавшем в страну-агрессоре актере. Хотим отметить, что этот актер переехал в Россию после того, как завершил работу в нашем театре", – говорится в заявлении.

Кроме этого, в комментариях начали отмечать родителей предателя – Максима и Елену Михайличенко – известных в Украине актеров. Они никак не комментируют позицию сына, но, судя по соцсетям, его решение не поддерживают.

Глеб в 2019 году окончил университет им. И. Карпенко-Карого. После этого актер работал в театре и снимался в сериалах "Любовь без тормозов", "Наследница поневоле", "Женский врач-3".

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинский режиссер Тарас Голубков, уехавший за границу благодаря соответствующему разрешению от Министерства культуры, продолжает работать на российский рынок. В частности, сообщается, что именно Голубков срежиссировал новый клип российской певицы-путенистки Клавы Коки.

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