Из кумиров подростков в харизматичных мужчин: как изменились секс-символы 2000-х. Фото тогда и сейчас

Несколько десятков лет назад эти красавцы с легкостью покоряли сердца юных фанаток. Девушки снова и снова просматривали с ними фильмы и скупали диски с новыми альбомами, как только те появлялись на полках магазинов. А главным украшением комнаты были коллажи и плакаты из журналов с изображением звезд.

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Прошло много времени. Фанатки выросли и уже имеют совсем другие заботы: семья, работа, путешествия, хобби... А как за эти годы изменились знаменитые мужчины, секс-символы нулевых? Узнайте в материале OBOZREVATEL.

1. Брендан Фрейзер (54 года)

Американский актер канадского происхождения Брендан Фрейзер известен своими ролями в популярных фильмах "Мумия", "Мумия возвращается" и "Мумия: Гробница императора драконов". Далее знаменитость все реже появлялся на экране, посвятив время жене и воспитанию троих детей. Его можно было увидеть только в малоизвестных картинах. В 2022 году Брендан феерически вернулся в мир кино. Он сыграл главную роль в "Ките", за что получил премии "Оскар", Премию Гильдии киноактеров США и "Выбор критиков" в категории "Лучшая мужская роль".

2. Мэттью Макконахи (53 года)

Американский актер, сценарист, режиссер и продюсер Мэттью Макконахи в начале 2000-х имел не только успешную кинокарьеру, но и бурную личную жизнь. Покорив не одно женское сердце, он влюбился. В 2012 году узаконил отношения с бразильской моделью Камилой Алвес, с которой ныне воспитывает троих детей.

Сейчас Мэттью продолжает активно сниматься в фильмах, одни из самых популярных из которых – "Интерстеллар" и "Джентльмены". Кроме того, у знаменитости есть и политические амбиции: он планировал принять участие в выборах губернатора Техаса, однако передумал.

3. Джастин Тимберлейк (42 года)

Американский музыкант и актер Джастин Тимберлейк в 90-е свой творческий путь начал с бойз-бэнда 'N Sync. Несмотря на огромный успех, он в 2002 покинул группу и начал сольную карьеру. Затем заинтересовался и кинематографом. Сегодня знаменитость имеет 26 почетных наград, среди которых 10 – "Грэмми" и 4 – "Эмми". В личной жизни тоже времени не терял. В 2012 году заключил брак с актрисой Джессикой Билл, с которой ныне воспитывает двух сыновей.

4. Леонардо Ди Каприо (48 лет)

Американский актер и кинопродюсер Леонардо Ди Каприо стал известен на весь мир благодаря главной роли в культовом фильме "Титаник". С тех пор он снимается в высокобюджетных картинах, за что получил "Оскар", награды BAFTA и Гильдии киноактеров США, а также три премии "Золотой глобус".

У Лео нет жены и детей. И не торопится с этим. Ему больше по душе непродолжительные отношения с девушками до 25 лет. Когда пара распадается, Ди Каприо возвращается жить к маме.

5. Эштон Кутчер (45 лет)

Американский актер, ведущий и продюсер Эштон Кутчер, свою первую серьезную роль получил в 25 лет. Тогда он снялся в картине "Эффект бабочки" (2004). Позже знаковым для него проектом стала лента "Джобс: Империя соблазна" (2013). После премьеры знаменитость приостановил свою актерскую деятельность и официально развелся с Деми Мур. Получив солидные гонорары, он стал инвестировать в технологические стартапы. А через два года женился на украинке Миле Кунис, которая родила ему 2 детей.

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