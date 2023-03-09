''Не сдались, не опустили руки'': Дорофеева назвала четырех украинок, на которых должен равняться весь мир

Украинская певица Надежда Дорофеева в Международный женский день подчеркнула, она гордится каждой украинкой за ее силу, храбрость и жажду к лучшему будущему. В современном мире леди каждый день доказывают, что им под силу все. Экс-участница группы "Время и Стекло" создала свой топ женщин, которые вдохновляют не только ее, но и весь мир.

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Своим рейтингом вокалистка поделилась в Instagram. Она рассказала о четырех украинках, мотивирующие ее становиться лучше. Кроме того, звезда отметила, каждая из нас не сдалась в такое тяжелое время и делает все возможное, чтобы противостоять оккупантам.

Первая в списке Нади – Елена Зеленская. Первая леди Украины с самого начала полномасштабного вторжения РФ инициировала грандиозные коммуникационные и благотворительные проекты.

Юлия Пелипас – украинский стилист и основательница собственного бренда. Три месяца назад она получила награду The Fashion Awards от British Fashion Council в категории "Лидеры перемен. Люди".

Юлия Паевская "Тайра" – украинская военнослужащая, парамедик, волонтер и доброволец, командир подразделения и эвакуационного отделения. К слову, Юля стала лауреатом премии IWOC – "Самая храбрая женщина мира".

Таня Муиньо – украинский клипмейкер и хорошая подруга Дорофеевой. Как написала артистка, Татьяна забирает все выдающееся музыкальные премии за свою работу.

"А также самые важные в моем ТОПе все украинские женщины. Не сдались, не опустили руки, каждый день делали все, чтобы страна выстояла и дала отпор врагу. Каждая из вас – вдохновение!", – резюмировала бывшая супруга Дантеса.

Как рассказывал OBOZREVATEL, шеф-повар Эктор Хименес-Браво поздравил украинок с 8 марта, но нарвался на волну гнева. Мужчину упрекнули в сексизме и незнании праздников. Кроме того, травести-дива Монро поскандалила с шоуменом из-за его "неосторожного" высказывания.

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