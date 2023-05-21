'Не считал себя героем!' В боях за Украину погиб племянник телеведущей Аллы Мазур. Фото

Известная украинская телеведущая Алла Мазур сообщила трагическую новость – в боях за Украину погиб ее племенник Александр Серый. Он отправился на фронт добровольцем, хотя ранее военного опыта не имел. 10 апреля герою исполнилось всего 32 года, а уже 16 мая он отдал свою жизнь, спасая жизни других.

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На личной странице в Instagram Мазур разместила снимки родственника с передовой. Журналистка написала трогательный текст об Александре, рассказав, как героически он погиб.

Защитник был сыном двоюродной сестры телеведущей. "Наш Саша" – щемяще называет Мазур племянника. Боец героически ушел из жизни в бою с российскими оккупантами под Червонопоповкой в Луганской области.

"Саша не был профессиональным военным. Он возводил дома, изготовлял крыши, помогал людям создавать их новый счастливый мир и уют… Но когда пришлось взять в руки оружие, чтобы этот мирный мир и уют защищать, – не скрылся, пошел в армию. Двухметровый красавец, Он готов был броситься на помощь, он пошел выручать своих и в тот день, хотя должен был идти на ротацию. "Но ребятам надо помочь", – объяснял сестре. Из того боя он уже не вернулся", – рассказала Мазур, чем довела читателей до слез.

Мазур призналась, что Александр себя героем никогда не считал, однако для своей семьи, как и для каждого украинца, он таким был. Журналистка подчеркнула, что такие, как ее племянник, сегодня спасают Украину и весь мир, за что поблагодарила наших защитников.

"Саша не считал себя героем, но для нас он таков. Потому что бросился выручать и поддерживать не только побратимов из 2-го батальона 25-й бригады ВСУ. Он закрыл собой всех нас. Всю семью. И такие, как наш Саша, – спасают ныне всю Украину. Поэтому кланяюсь низко своей сестренке Ане, воспитавшей достойного сына, настоящего отважного мужчину. Обнимаю мысленно и разделяю гигантскую боль всех мам, пап, братьев и сестер, которые не дождались самых родных с фронта. Молюсь, чтобы защитило Небо наших воинов, кто остается под огнем, и пусть наказание Господне настигнет тех русских убийц, кто унес жизни нашего Саши и тысяч его побратимов", – мощно резюмировала телеведущая.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Алла Мазур потеряла еще одного близкого человека. Из жизни ушел отец телеведущей. Ему она посвятила трогательный текст, который довел интернет-пользователей до слез.

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