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"Не считал себя героем!" В боях за Украину погиб племянник телеведущей Аллы Мазур. Фото

Анна Кравчук
Люди
2 минуты
12,1 т.
'Не считал себя героем!' В боях за Украину погиб племянник телеведущей Аллы Мазур. Фото

Известная украинская телеведущая Алла Мазур сообщила трагическую новость – в боях за Украину погиб ее племенник Александр Серый. Он отправился на фронт добровольцем, хотя ранее военного опыта не имел. 10 апреля герою исполнилось всего 32 года, а уже 16 мая он отдал свою жизнь, спасая жизни других.

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На личной странице в Instagram Мазур разместила снимки родственника с передовой. Журналистка написала трогательный текст об Александре, рассказав, как героически он погиб.

Защитник был сыном двоюродной сестры телеведущей. "Наш Саша" – щемяще называет Мазур племянника. Боец героически ушел из жизни в бою с российскими оккупантами под Червонопоповкой в Луганской области.

"Не считал себя героем!" В боях за Украину погиб племянник телеведущей Аллы Мазур. Фото

"Саша не был профессиональным военным. Он возводил дома, изготовлял крыши, помогал людям создавать их новый счастливый мир и уют… Но когда пришлось взять в руки оружие, чтобы этот мирный мир и уют защищать, – не скрылся, пошел в армию. Двухметровый красавец, Он готов был броситься на помощь, он пошел выручать своих и в тот день, хотя должен был идти на ротацию. "Но ребятам надо помочь", – объяснял сестре. Из того боя он уже не вернулся", – рассказала Мазур, чем довела читателей до слез.

"Не считал себя героем!" В боях за Украину погиб племянник телеведущей Аллы Мазур. Фото

Мазур призналась, что Александр себя героем никогда не считал, однако для своей семьи, как и для каждого украинца, он таким был. Журналистка подчеркнула, что такие, как ее племянник, сегодня спасают Украину и весь мир, за что поблагодарила наших защитников.

"Саша не считал себя героем, но для нас он таков. Потому что бросился выручать и поддерживать не только побратимов из 2-го батальона 25-й бригады ВСУ. Он закрыл собой всех нас. Всю семью. И такие, как наш Саша, – спасают ныне всю Украину. Поэтому кланяюсь низко своей сестренке Ане, воспитавшей достойного сына, настоящего отважного мужчину. Обнимаю мысленно и разделяю гигантскую боль всех мам, пап, братьев и сестер, которые не дождались самых родных с фронта. Молюсь, чтобы защитило Небо наших воинов, кто остается под огнем, и пусть наказание Господне настигнет тех русских убийц, кто унес жизни нашего Саши и тысяч его побратимов", – мощно резюмировала телеведущая.

"Не считал себя героем!" В боях за Украину погиб племянник телеведущей Аллы Мазур. Фото

Ранее OBOZREVATEL писал, что Алла Мазур потеряла еще одного близкого человека. Из жизни ушел отец телеведущей. Ему она посвятила трогательный текст, который довел интернет-пользователей до слез.

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