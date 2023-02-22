''Не пускают'': KOLA объяснила, что не сможет участвовать в Нацотборе на Евровидение из-за России

Украинская певица KOLA, чьи треки "Чи разом?" и "Біля серця" стали хитами в 2022 году, призналась, что хотела поучаствовать в Национальном отборе на Евровидение-2023. Однако из-за правил конкурса, а также собственного прошлого, артистка просто не имеет права подавать свою кандидатуру.

Видео дня

Дело в том, что в 2016 году, после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, KOLA посещала Россию. Она представляла Украину на песенном конкурсе "Новая волна" в Сочи. Из-за этого эпизода в своей биографии знаменитость и не может участвовать в Нацотборе, поскольку это противоречит его правилам. О своих "грехах" исполнительница рассказала в интервью "24 каналу".

KOLA надеется, что когда-то в правилах смогут сделать исключения и она все же выйдет на сцену Евровидения.

"Меня туда (на Нацотбор – ред.) не пускают, потому что в 2016 году представляла Украину на "Новой волне". Но сегодня все мы обнулились, все помогаем, надеюсь, что когда-нибудь правила изменятся и я смогу пойти на Нацотбор на Евровидение", – прокомментировала артистка.

Она подчеркнула, что тогда, в 2016 году, искренне не понимала неправильность своего поступка. Теперь же вокалистка все осознала, сделав верные выводы о стране-агрессоре.

"Тогда я ехала представлять свою страну и была уверена, что все утрясется, что Крым будет наш, что весь ужас прекратится. Теперь понимаю, что очень хорошо думала о зверях", – призналась KOLA.

Отметим, победителем Национального отбора в этом году стал дуэт TVORСHI. Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни поедут в Британию, где состоится конкрус, с англоязычным треком Heart of Steel, написанным под влиянием войны. По словам исполнителей, на создание композиции их вдохновила несокрушимость защитников "Азовстали".

Тем временем британская букмекерская контора Smarkets опубликовала свои прогнозы касательно вероятных лидеров Евровидения в этом году. Какое место пророчат Украине – узнайте в наше материале.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Ливерпуле уже состоялась жеребьевка, касавшаяся полуфиналов шоу. Организаторы определили, кто будет выступать 9 и 11 мая, а также объявили, когда смогут голосовать страны-основательницы и победитель прошлого года – Великобритания, Италия, Франция, Германия, Испания и Украина. Все подробности – по ссылке здесь.