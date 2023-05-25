Не прошли фейс-контроль: 5 знаменитостей, проваливавших кастинги из-за внешности

Не всегда красота, убедительная игра и умение с легкостью вжиться в любой образ открывают путь в мир кино. Иногда препятствием становится видение режиссера: то, каким он представляет тех или иных персонажей фильма. Отказы – отличный тренажер для актера: чем больше их в жизни, тем лучше. Так как появляется возможность показать себя в других культовых картинах.

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Мы подготовили вдохновляющую подборку актеров, которые когда-то провалили кастинг из-за внешности, но не сдались и достигли желаемого. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Мерил Стрип

В 1975 году будущая звезда кино Мэрил Стрип пришла на кастинг для фильма "Кинг-Конг". Она претендовала на роль персонажа, в которую влюбилась огромная горилла. Девушке отказали. Продюсер Дино де Лаурентис сказал тогда сыну на итальянском языке: "Зачем ты притащил сюда эту уродину?". Правда, он не знал, что Мерил – полиглот. Она вместо слез и истерики спокойно ответила на итальянском: "Мне жаль, что я недостаточно хороша, чтобы сыграть в фильме "Кинг-Конг".

2. Генри Кавилл

Звезде сериала "Ведьмак" и фильма "Агенты U.N.C.L.E." Генри Кавиллу когда-то отказали в сотрудничестве из-за того, что он, по мнению режиссеров, был в недостаточно хорошей форме. 23-летний актер проходил кастинг на роль Джеймса Бонда в фильме "Казино Рояль". Генри попросили выйти из душа, завернувшись в полотенце, и повторить сцену из фильма с Шоном Коннери (этот актер был первым и дальше классическим воплощением образа "агента 007").

Тогда режиссер Мартин Кэмпбелл сказал: "Генри, ты слишком пухлый". Эти слова не обидели Генри, а были стимулом становиться лучше. "Я рад, что Мартин это сказал, потому что я хорошо реагирую на правду", – поделился воспоминаниями Кавилл.

3. Райан Гослинг

Канадский киноактер Райан Гослинг хотел сыграть отца девочки, которую убил маньяк, в фильме "Милые кости". Сначала роль утвердили, но за день до начала съемок его заменили на Марка Уолберга. Все из-за лишнего веса. Райан решил для своего персонажа набрать 30 кг и отрастить бороду. Эти эксперименты с внешностью не понравились режиссеру ленты, и он отказался от Гослинга в проекте.

4. Джейк Джилленхол

Американский актер Джейк Джилленхол хотел сыграть Фродо в фильме "Властелин колец". Он разволновался и провалил кастинг. Режиссера Питера Джексона, мягко говоря, не "тронули" ни игра, ни внешность Джейка. Он назвал парня худшим актером за всю историю кинематографа. Похоже, он ошибался. Потому что 42-летнему Джилленголу до сих пор активно сыплются предложения сняться в кино.

5. Мэл Гибсон

На роль Бонда претендовал еще один голливудский красавец – Мэл Гибсон. Его не взяли из-за "маленького" роста – 175 см. "Это фильм не о мистере Гибсоне, а о Джеймсе Бонде", – сказал режиссер Альберт Брокколи. Правда, рост Дэниела Крейга, одного из "агентов 007", не намного больше – 178 см.

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