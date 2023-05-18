Не пошли по стопам родителей? Как выглядят и живут дети богатейших людей мира. Фото

Только представьте, каково это – родиться сыном или дочерью одного из самых богатых людей мира. Золотые пеленки и серебряная ложка во рту – вот, что говорят о таких детях. Образование они получают в лучших школах и университетах, живут в роскошных апартаментах, а каникулы проводят где-нибудь на Мальдивах. Однако очень часто богатые родители воспитывают своих наследников в небывалой строгости, дабы не разбаловать деньгами и научить, что не все в жизни будут приносить им на блюдечке.

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OBOZREVATEL решил рассказать о таких детях, а точнее о том, как сложилась их судьба. Сейчас это уже вовсе не дети, а взрослые самодостаточные люди, которые, в большинстве своем, не пошли по стопам родителей-миллиардеров.

Билл Гейтс, трое детей

Дочери Дженнифер и Фиби, а также сын Рори – дети основателя компании Microsoft от Мелинды Гейтс, с которой миллиардер развелся в 2021 году после 27 лет брака. Собственный капитал предпринимателя переваливает за 114 миллиардов долларов на 2023 год. Однако эти средства Гейтс активно жертвует различным благотворительным фондам, так что его наследникам может ничего не остаться. Хотя это вряд ли. Тем не менее, дети Гейтса стараются всего достигать самостоятельно, не пользуясь влиятельной фамилией.

Так, самой старшей дочери бизнесмена Дженнифер сейчас 27 лет. Она училась в Стэнфордском университете, где изучала биологию. Девушка увлекается конным спортом и даже была в рейтинге лучших наездников Америки, где заняла 16 позицию.

Сыну Гейтса Рори – 24 года, а младшей дочери Фиби уже 20 лет. Они окончили частную школу Лэйксайд, где обучение в год стоит больше 35 тысяч долларов. Рори учился в университете Дьюка в США, где получил университетскую степень по информатике и экономике, а вот Фиби, как и старшая сестра, поступила в Стэнфорд.

Уоррен Баффет, трое детей

Размер состояния 92-летнего американского предпринимателя на 2022 год составлял 104,4 миллиарда долларов. Один из самых богатых людей в мире вместе со своей женой Сьюзан, которой не стало в 2004 году, старался воспитывать своих троих детей строго и скромно. Так, их дочь Сьюзан Элис в детстве даже не догадывалась, что ее отец владеет миллиардами, а узнала она об этом случайно, прочитав статью в журнале. То есть можно сделать вывод, что Баффеты своими богатствами не кичились, а детей с юных лет приучали к благотворительности.

Сьюзан Элис посвятила свою жизнь работе в общественных организациях, которые занимаются вопросами борьбы с бедностью, ядерного разоружения и женского здоровья. Сын Говард стал бизнесменом в отрасли сельского хозяйства. Он владеет несколькими фермами, но также занимается благотворительностью, направленной на защиту природы. Младший сын Питер ушел в творчество – он музыкант, на счету которого целых 16 альбомов.

Стоит добавить, что дети Баффета не унаследуют его богатства – бизнесмен завещал все свои миллиарды благотворительным фондам.

Джефф Безос, четверо детей

Основатель сервиса Amazon владеет состоянием в 134,2 миллиарда долларов. Со своей женой Маккензи он развелся в 2019-м после 25-ти лет брака. За это время пара воспитала четверых замечательных детей – троих родных сыновей и одну приемную дочь из Китая.

К процессу воспитания в семье Безосов подходили необычным способом. Дети не просто посещали школу и различные кружки или секции, а еще экспериментировали на кухне, выводили цыплят, изучали экзотические языки, ездили в очень необычные путешествия.

Жизнь детей миллиардера остается скрытой от лишних глаз. Известно лишь, что старший сын Безоса Престон пошел по стопам отца и поступил в Принстонский университет.

Дональд Трамп, пятеро детей

Бывший президент США и бизнесмен Дональд Трамп со своим капиталом в 2,5 млрд долларов не входит даже в сотку самых богатых людей в мире, но он – многодетный отец, так что будет интересно узнать о его пятерых наследниках.

У Трампа трое детей от первой супруги Иваны Зельничковой – Дональд-младший, Иванка и Эрик, дочь Тиффани от второй жены Марлы Мейплз и 17-летний сын Бэррон от нынешней супруги Мелании.

Трое детей от первой жены построили бизнес-карьеру в компании отца Trump Organization, а Иванка еще и построила собственный бизнес по производству ювелирных украшений и одежды, а также написала книгу о предпринимательстве. Сейчас все трудятся на дело отца, который планирует вернуться на президентский пост.

А вот Тиффани от бизнеса и политики далека. Она решила покорять шоу-бизнес. Получается, правда, пока только попадать в скандалы и конфузы, но девушка все же надеется достичь успехов на сцене или подиуме. Что же касается самого младшего Бэррона, то он посещал Колумбийскую подготовительную и грамматическую школу в Нью-Йорке, которая считается одной из лучших в мире. А в Вашингтоне он учился в частной школе St. Andrew's Episcopal School.

Ранее OBOZREVATEL показывал самых знаменитых мам Голливуда с их дочками. Они похожи как две капли воды! Если хотите посмотреть на звезд и их наследниц-красавиц, переходите по ссылке.

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