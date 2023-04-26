Как две капли воды! Шесть звездных мам и дочерей, которые невероятно похожи. Фото

Порой природа хочет повторить свой шедевр и создает еще одного такого же человека. Одни называют это чудесами генетики, другие – комплиментом Бога. Наверняка, вы неоднократно замечали, что некоторые дети очень уж похожи на своих звездных родителей. Сегодня мы о них расскажем.

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OBOZREVATEL подготовил фотодоказательства, чтобы вы убедились, что Мадонна и Лурдес Леон, а также Милла Йовович и Эвер Габо Андерсон – одно лицо (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Гвинет Пэлтроу – Эппл Мартин

Американская актриса Гвинет Пэлтроу в 2004 году впервые стала мамой. Артистка родила дочь – Эппл Блайт Элисон Мартин от вокалиста группы Coldplay Криса Мартина. Сейчас девочке 18 лет и она является точной копией своей звездной родственницы. К слову, селебрити через два года забеременела еще раз. На свет появился сын Мозес Брюс Энтони Мартин, который больше похож на отца.

Тэндиве Ньютон – Нико Паркер

Английская актриса, известная по ролям в фильмах "Миссия невыполнима", "Столкновение", "Мир дикого запада", Ньютон 11 июля 1998 года вышла замуж за сценариста Олома Паркера. У них есть трое детей: две дочери, Рипли Паркер и Нико Паркер, а также сын – Букер Джомб Паркер. Средняя дочь знаменитости может похвастаться такими же чертами лица, как и ее мама.

Мадонна и Лурдес Леон

Легендарная певица Мадонна имеет шестерых детей. Двоих вокалистка выносила под сердцем – Лурдес Леон (род. 14 октября 1996) и Рокко Ричи (род. 11 августа 2000), а четверых усыновила. 26-летняя Лурдес выглядит так же, как и ее мама. Только присмотритесь!

Милла Йовович и Эвер Габо Андерсон

22 августа 2009 года Милла вышла замуж за режиссера Пола Андерсона, с которым, к слову, встречалась семь лет до их свадьбы. Знаменитость родила своему любимому три дочери – Эвер Габо Андерсон (род. 3 ноября 2007), Дэшилл Иден Йовович-Андерсон (род. 1 апреля 2015) и Ошин Ларк Эллиот Йовович-Андерсон (род. 2 февраля 2020). Старшая наследница, как две капли воды с мамой!

Анджелина Джоли и Шайло Джоли-Питт

Хотя многие и говорят, что дочь Джоли и Питта Шайло больше похожа на звездного отца, однако девушка также переняла все самое лучшее у мамы. Аккуратный нос, пухлые губы и выразительные скулы красотка точно унаследовала от Анджелины.

Кристи Бринкли и Сейлор Бринкли-Кук

Американская актриса, фотомодель и писательница Кристи Бринкли имеет трех детей от разных мужей. Младшая дочь Сейлор Бринкли-Кук, которая появилась на свет от архитектора Питера Хэлси Кука, совсем не отличается от матери внешне. Девочке сейчас 24 года. Она имеет такую же фигуру и даже стиль, как знаменитая родственница.

Недавно OBOZREVATEL рассказывал, какие знаменитости пережили потерю наследника на ранних сроках беременности. Несмотря на трагический инцидент, они не отчаялись и продолжили бороться за рождения желанных малышей. В нашу подборку попала Деми Мур, Николь Кидман, Селин Дион и другие.

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