Не пошла по стопам отца: как выглядит единственная дочь Виктора Павлика и что известно о ее матери. Фото

Известный украинский певец Виктор Павлик – многодетный папа. Впервые он стал отцом в 1984 году, когда у него родился сын Александр. Его многие знают как участника шоу Х-Фактор. Был у артиста еще один взрослый сын Павел – он умер в 2020-м после продолжительной борьбы с раком. Самому младшему сыну исполнителя Мише летом этого года исполнится всего два годика, но он уже довольно известный ребенок, у которого даже есть своя личная страница в соцсетях. Однако мало кто знает, что у Павлика есть еще дочь. Она ведет довольно скрытный образ жизни.

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Зовут единственную дочь народного артиста Украины Кристина. Ей 36 лет, и она уже сама мама. OBOZREVATEL решил рассказать о наследница музыканта и показать, как она выглядит.

Кристина родилась в 1987 году, когда Павлик был женат уже второй раз. Об этом браке в сети нет практически никакой информации. Известно лишь, что распался он в 1995-м. После рождения дочери певец много гастролировал, работал в Тернополе, в то время как жена с ребенком жили в другом городе. Семья виделась только на выходных и то не регулярно.

Родители разошлись, когда девочке было всего пять лет. Возможно, именно по это причине сама Кристина выбрала более спокойную и тихую жизнь, несвязанную с публичностью, сценой, концертами и шоу-бизнесом.

"Она тихая, непубличная. Она не пошла по моим стопам", – рассказывал как-то Павлик в интервью "ЖВЛ".

Даже в своем Instagram девушка появляется крайне редко. Публикует селфи, снимки с отдыха и ресторанов, но делает это не чаще, чем раз в два-три месяца.

Сейчас Кристина живет под фамилией мужа – Василец. В 2013 году она осчастливила своего звездного папу внуком.

Кристина, очевидно, находится в хороших отношениях с нынешней супругой своего отца, 28-летней Екатериной Репяховой. По крайней мере избранница артиста трогательно поздравляла падчерицу с ее 35-летием в прошлом году.

Добавим: Павлик также имеет старшего сына от первого брака – 38-летнего Александра. Сын певца Павел от брака с танцовщицей Ларисой Созаевой умер от рака в 2020-м. Ему был 21 год. Теперь, в четвертом браке со своим концертным директором, которая моложе его на 29 лет, Екатериной Репяховой, он воспитывает сына Михаила. Мальчик родился 15 июня 2021 года. Звездный отец регулярно публикует у себя в соцсетях трогательные кадры с маленьким наследником.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Екатерина Репяхова после ринопластики заговорила об изменениях во внешности своего мужа Виктора Павлика. Она рассказала, какие операции считает нужным сделать ее избраннику. Подробности – в нашем материале.

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