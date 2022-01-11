Как выглядит единственная и непубличная дочь Виктора Павлика. Фото

Единственная дочь украинского певца Виктора Павлика – Кристина, которая родилась от его второго брака, накануне отметила 35-ый день рождения. По этому поводу нынешняя жена артиста Екатерина Репяхова показала публике совместное фото отца с дочерью.

В Instagram-stories она опубликовала фото мужа с его дочкой. Павлик предстал в обнимку с Кристиной, сидя за столиком в ресторане.

"Сегодня у Виктора Франковича единственной дочечки день рождения. Крис, мы тебя поздравляем!" – подписала кадр супруга исполнителя.

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Между тем, ранее певец заявил, что его дочь ведет непубличную жизнь.

"Она тихая, непубличная. Она не пошла по моим стопам…", – сказал Павлик в интервью в программе "ЖВЛ" на 1+1 около года назад.

Действительно, в ее Instagram не так уж много фото. В среднем девушка публикует лаконичные посты раз в два месяца. Большинство кадров сделаны на фоне природы. Личной информации на странице нет вообще.

Известно, что Кристина стала матерью в 2013 году. По словам музыканта, она взяла фамилию мужа – Василец.

Коротко о звезде:

Виктор Павлик – украинский певец, который прославился песней "Шикидим". Он был женат четыре раза. Имеет старшего сына от первого брака – Александра. Дочь Кристину от второго брака, который был расторгнут в 1995 году. Сын Павлика Павел от брака с танцовщицей Лорой Созаевой умер от рака в 2020 году. Ему был 21 год.

Теперь, в четвертом браке со своим концертным директором, моложе его на 29 лет, Екатериной Репяховой, он воспитывает сына Михаила, который родился 15 июня 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнее время между Павликом и Репяховой не утихают конфликты. Супруга певца винит в этом его бывшую жену Лору Созаеву, с которой они не могут поделить имущество – общую квартиру. Недавно Репяхова заявила, что ради нее муж готов идти к психологу.