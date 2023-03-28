Репяхова после ринопластики заявила, что Павлику нужно изменить внешность: как он отреагировал

Блогерша, концертный директор и жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова после ринопластики заговорила об изменениях во внешности своего избранника. Она считает, что артисту нужна пересадка волос, ведь он лысеет, а также косметические процедуры.

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Об этом Репяхова разговаривала с мужем откровенно, однако он категорически не соглашается. Такой комментарий она дала ведущему Славе Демину на YouTube (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Интервьюер посетил блогершу прямо в больнице, где она еще восстанавливалась после операции, и спросил, нужны ли изменения Виктору Павлику.

"Конечно нужно, но он никогда этого не сделает. Например, он уже лысый. Если он подстрижется как ты, то пусть. А так получается, что здесь немного есть, а тут уже лысина. Ему некрасиво. Ему предлагали пересадку, предлагали уколы даже по бартеру. Нет, категорически", – сказала звезда соцсетей.

Инфлюэнсерша рассказала, что не настаивает на изменениях, ведь просит не осуждать ее за стремление избавиться от комплексов.

"Я бы ему подтяжку сделала, какие-то уколы, чтобы он был моложе. Делают же парни. Чтобы выглядеть лучше с молодой женой рядом. А он мне показал фото какого-то гитариста очень старого, сморщенного и сказал, что хочет быть как он. Чтобы все было естественно", – поделилась Репяхова.

Она также объяснила, что не считает чем-то неправильным публично рассказывать о недостатках своего мужа, ведь он ей близок.

"Люди же это видят. Это то же, что сказать о себе. Ты задал мне вопрос, хотела бы я что-то изменить. Да, я бы хотела что-то изменить в его внешности", – резюмировала Репяхова.

Как писал OBOZREVATEL, о своей ринопластике блогерша откровенно рассказывает подписчикам. Она назвала стоимость процедуры, показала результат и рассказала подробности восстановления.

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