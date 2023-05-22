Не останавливали измены и несовместимость характеров: звездные пары, которые сошлись после расставания

Известные пары распадаются по разным причинам. Из-за разногласий в ценностях и жизненных приоритетах, некачественной коммуникации, из-за измен и постоянных конфликтов, эмоционального насилия и т.д.

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И если одни не решаются сходиться с бывшими из-за болезненного опыта, то другие рискуют (дают отношениям второй шанс). О последних рассказываем в материале OBOZREVATEL.

Джастин и Хейли Бибер

Канадский поп-певец и актер Джастин Бибер и американская модель Хейли Бибер познакомились во время съемок фильма "Джастин Бибер: никогда не говори никогда" (2011). Спустя пять лет их дружеские отношения переросли в романтические. Правда, ненадолго. Через год пара распалась, а сам музыкант все чаще появлялся на публике с бывшей – певицей Селеной Гомес.

В 2018 году Джастин и Хейли возобновили отношения. Через несколько месяцев после этого парень сделал предложение, и пара сыграла свадьбу. "Хейли, я люблю все, что с тобой связано. Я хочу провести с тобой жизнь, познать каждую частицу тебя, любя так нежно. Мое сердце принадлежит только тебе. Ты – любовь моей жизни, и я не хочу проводить ее ни с кем другим", – написал Бибер в Instagram.

Джиджи Хадид и Зейн Малик

Американская супермодель и телеведущая Джиджи Хадид и британский певец Зейн Малик начали встречаться в 2015 году. Через три года они сообщили прессе о расставании. Причиной стали частые ссоры и насыщенный график обеих знаменитостей.

В 2020 году в сеть попали трогательные снимки, на которых Джиджи и Зейн прогуливаются по городу, держась за руки. Вскоре после этого мир узнал, что пара ждет рождения первенца. Тогда звезды увлеченно рассказывали, что дочь укрепила их отношения. Правда, через год для них все изменилось.

В 2021 году Зейна обвинили в четырех преступлениях против Джиджи и ее матери Иоланды Хадид. Сначала он возражал, но вскоре признал вину. Следовательно, суд Пенсильвании приговорил мужчину к 360 дням условного срока, а также к прохождению программ контроля гнева и домашнего насилия. После этого инцидента пара прекратила свои отношения.

Роуз Лесли и Кот Харингтон

Британская актриса Роуз Лесли и английский актер Кит Харингтон познакомились во время съемок в сериале "Игра Престолов" (2011). Их дружба очень быстро переросла в роман, но через 2 года из-за недоразумений и ссор они решили взять паузу.

В 2016 году пара воссоединилась. В этот раз удачно. Они узаконили отношения и вместе воспитывают сына. В феврале 2023 года стало известно, что Роуз беременна вторым ребенком.

Джастин Тимберлейк и Джессика Билл

Американский музыкант и актер Джастин Тимберлейк в 2007 году тайно закрутил роман с актрисой, певицей и моделью Джессикой Билл. Тогда он встречался с актрисой Кэмерон Диас. Когда же девушка узнала об изменах любимого, со скандалом порвала с ним отношения.

Некоторое время влюбленные были счастливы, однако, в 2011 году Билл приняла решение расстаться с Тимберлейком, который начал изменять. Сам Джастин очень быстро осознал трагедию потери. В своих интервью он говорил, что Джессика – лучшее, что было в его жизни. Эти искренние признания растрогали девушку, и она вернулась. В 2018 году пара тайно сыграла свадьбу, а позже у них родились сын и дочь.

Ранее OBOZREVATEL писал о знаменитостях, которые до сих пор живут с родителями.

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