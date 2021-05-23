Go_A вернулись с Евровидения 2021, украинцы устроили теплый прием в аэропорту: фото и видео

В воскресенье, 23 мая, украинская группа Go_A вернулись с песенного конкурса Евровидения 2021. Артистов в аэропорту "Борисполь" встречали поклонники.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, из-за карантинных ограничений людей с фанклуба группы в аэропорт не пустили. Однако все же несколько человек встречали группу с плакатами и украинскими флагами.

Артисты рассказали, что настроение имеют классный, но немного уставшие после перелета.

"Подремали в самолете, но в целом более суток нормально не спала", – рассказала солистка Go_A Екатерина Павленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская группа Go_A на международном песенном конкурсе Евровидение 2021 заняла пятое место. Коллектив покорил Европу песней SHUM и ярким номером. В результате он получил 364 балла. При этом Go_A стала второй по зрительскому голосованию на Евровидении 2021.

Также победители Евровидение 2021 группа Maneskin, которая представляла Италию с песней "Zitti E Buoni", прокомментировали выступление Go_A. Так, по словам артистов, они считают выступление представителей Украины лучшим на конкурсе.