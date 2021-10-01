'Не идите к гадалкам': MELOVIN рассказал о своем опыте лечения у психотерапевта

Певец MELOVIN (Константин Бочаров), который в начале июня совершил каминг-аут признался, что его мучили панические атаки. Разобраться с психологическими проблемами и публично продемонстрировать свою ориентацию исполнителю помог психотерапевт.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из эксклюзивного интервью звезды для для передачи Зірковий шлях на канале Украина. Журналисты также взяли комментарий у специалиста, который подтолкнул Константина к перформансу на сцене Atlas Weekend в начале лета (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам певца, он почувствовал влечение к парням еще в 13 лет, но стеснялся рассказать об этом даже близким. На фоне неприятия себя у артиста начались панические атаки.

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Это серьезное психическое расстройство, при котором человек внезапно начинает беспричинно волноваться и бояться чего-то. Обычно оно сопровождаются страхом инсульта или инфаркта, аварии, смерти, попадания в неловкую ситуацию и тому подобное.

Осознав проблему, MELOVIN обратился к психотерапевту, который и посоветовал знаменитости публично признаться в своих чувствах. Это подтолкнуло артиста на скандальный поцелуй с девушкой и парнем перед тысячами зрителей, который ЛГБТ сообщество назвало событием года.

После признания в том, что он бисексуал (человек, которого одинаково тянет, как к мужчинам, так и к женщинам), у Константина исчезли панические атаки и началась новая жизнь. Теперь он не боится выступать в ярких сценических образах, танцевать на каблуках и рассказывать о своей личной жизни.

"Когда началось лечение, я смог высказать это не просто человеку, а профессионалу своего дела. Потому что он имеет научную степень. Мне очень хочется всем сказать, что, если у вас есть какие-то проблемы, пожалуйста, идите к профессионалам, а не к бабкам, гадалкам и т. д. ", – советует MELOVIN.

После каминг-аута много звездных друзей певца поддержали его смелый шаг, но были и отрицательные реакции. Так, певец обвинил канал М1 в предвзятом отношении к нему после поцелуя с парнем.

OBOZREVATEL взял комментарий у главы телеканалов М1 и М2 Сергея Перцева относительно этого заявления.

Коротко о звезде:

MELOVIN (Константин Бочаров) – украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор";

Родился 11 апреля 1997 года в Одессе;

Представлял Украину на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место.

Также OBOZREVATEL сообщал, что MELOVIN откровенно рассказал о своем первом сексуальном опыте, который он пережил в 23 года.