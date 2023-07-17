'Не хочу жить для других': Дорофеева ответила на хейт из-за свадьбы с Кацуриным и призналась в проблемах с самооценкой

Новость о свадьбе известной украинской певицы Нади Дорофеевой и киевского ресторатора и музыканта Миши Кацурина вызвала неоднозначную реакцию украинских интернет-пользователей. Поклонники пары порадовались за их новый и такой ответственный статус, а вот хейтеры принялись критиковать за "поспешные решения", припоминая историю любви бывших друзей. Дорофеева призналась, что подобные комментарии ее уже не задевают.

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По словам артистки, она осознает, что многим людям может не нравится ее с Кацуриным пара, но обращать внимание на каждый упрек или оценочное суждение она устала. Своими мыслями звезда поделилась в InstaStories.

Как заверила Дорофеева, она хочет жить для себя, а не стараться угодить кому-то постороннему.

"Мы прекрасно осознаем, что нашу историю не все воспринимают, потому что она не для всех понятна. Но я не хочу жить для других и жить ради лайков. Самое ценное, что есть в этой жизни – это любовь. И поверьте, когда она есть – какой-то хейт этому не помеха. Интересный факт: перестаешь жить, чтобы тебя хвалили, а о тебе пишут еще больше и ставят еще больше лайков. Парадокс", – поделилась Надя.

Кроме того, исполнительница откровенно заговорила о своей самооценке. Когда кто-то из подписчиков поинтересовался, были ли у певицы с ней проблемы, то она честно ответила: "До сих пор бывают".

Впрочем, звезда не боится показывать свои честные фото без макияжа, чем очень вдохновляет свою аудиторию. Так, Дорофеева разместила селфи без косметики в ответ на восхищенный комментарий фанатки о том, что у нее тоже есть поры на лице.

Исполнительница прокомментировала: "Хочу, чтобы мы, девушки, любили и принимали себя такими, какие мы есть. Со всеми нашими порами, растяжками и неидеальными волосами. Девушки, вы прекрасны".

Напомним, слухи о том, что пара узаконила свои отношения, ходили с середины июня этого года. 13 июля Дорофеева и Кацурин раскрыли, что стали мужем и женой.

С хейтом после свадьбы столкнулся и Кацурин. Многим интернет-пользователям не понравился образ жениха. Ресторатор надел на церемонию кепку и кеды, что вызвало шквал шуток и критики в его сторону. Дорофеева, к слову, раскрыла, что изначально для любимого купили совершенно другой костюм, но так его и не использовали.

Как писал OBOZREVATEL ранее, ведущая и подруга семьи Маша Ефросинина показала свой образ за $9 тысяч, в котором появилась на свадьбе пары, а экс-муж исполнительницы, музыкант Владимир Дантес признался, пригласили ли его на церемонию. Все подробности – в нашем материале

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