(Не)голливудская улыбка: 5 звезд, которые сделали неидеальные зубы своей фишкой. Фото

Ухоженная кожа, спортивная фигура и... голливудская улыбка. Именно такие стандарты внешности сформировало общество о знаменитостях. Под последним подразумеваются ровные и белоснежные зубы – результат кропотливого труда стоматологов и ортодонтов.

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Однако есть звезды, которые сохранили в улыбке индивидуальность: не гонятся за ослепительным отбеливанием или винирами. Подробнее о них читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Кира Найтли

Английская актриса и модель Кира Найтли публично говорит о том, что ей не нравятся слишком белоснежные улыбки и искусственные виниры. Свои не идеально ровные зубы звезда полюбила и не торопится бежать к ортодонту, чтобы выровнять их. А вот к стоматологу ходит регулярно: для профилактического осмотра и профессиональной чистки.

2. Ванесса Паради

Французская певица, актриса и фотомодель Ванесса Паради имеет между двумя передними зубами щель, которая называется диастемой. Это – эстетический дефект, который стоматологи советуют убирать, потому что он негативно влияет на дикцию. Сама знаменитость считает свою улыбку "модной фишкой". Интересно и то, что в 2000-х годах некоторые фанаты Ванессы шли к стоматологам, чтобы те сделали в зубах такую же щель.

3. Кэти Перри

Американская певица и композитор Кэти Перри в свои 38 лет до сих пор комплексует из-за кривого ряда нижних зубов. В одном из интервью даже прокомментировала это: "Мои нижние зубы напоминают скалистые горы, отравляющие мою красоту". Несмотря на данные сомнения во внешности, артистка не собирается идти к ортодонту, поскольку считает, что брекеты – это "не для людей ее возраста".

4. Джонни Депп

Американский актер, продюсер, режиссер, сценарист и музыкант Джонни Депп никогда не стремился ухаживать за своими зубами. К примеру, после завершения съемок в "Пиратах Карибского моря" (2003) он не захотел снимать металлические зубы, которые были частью образа его персонажа Джека Воробья. Так Джонни проходил до 2007 года. Затем он установил на зубы золотые накладки. Все это явно противоречит стандартам о голливудской улыбке.

5. Бенедикт Камбербэтч

Английский киноактер Бенедикт Камбербэтч имеет кривой нижний ряд зубов. Однако он никогда не комплексовал по этому поводу. Да и наиболее внимательные зрители вряд ли замечали данную особенность, потому что его харизма это перекрывает. Правда, дефект не такой и видимый: только тогда, когда актер широко улыбается и наклоняет голову вперед.

Ранее OBOZREVATEL писал о неочевидных дефектах звезд. Речь идет о шести пальцах на ногах, параличе и не только.

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