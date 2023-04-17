Шесть пальцев на ногах, паралич и не только: неочевидные дефекты звезд, о которых вы не знали. Фото

Красота – понятие относительное. У многих она ассоциируется с людьми, максимально приближенными к идеальным пропорциям. Это не всегда соответствует действительности. Иногда из-за паралича нерва лицо может быть асимметричным, а из-за заячьей губы после операции образуются шрамы. Дефекты могут быть вследствие травм, болезней или генетических аномалий.

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Знаменитости тоже люди. Так что и среди них есть представители нетипичной для Голливуда внешности. Подробнее о них читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Пэрис Хилтон

Американская модель, актриса и певица Пэрис Хилтон на красных дорожках нередко позирует, поворачиваясь к камере правой стороной лица. Все для того, чтобы взгляд на фото был выразительным. В знаменитости в детстве диагностировали амблиопию ("ленивый глаз"; ослабление зрения, обусловленное функциональными расстройствами зрительного анализатора). Из-за слабых мышц, левый глаз кажется заметно меньше правого.

2. Хоакин Феникс

Американский киноактер Хоакин Феникс, самые известные роли которого в фильмах "Гладиатор" и "Джокер", родился с заячьей губой. Это врожденный дефект губ, когда верхняя имеет ущелье. Ему сразу сделали корректирующую операцию, однако после нее остался шрам между верхней губой и носом. Это не помешало Хоакину стать одним из самых успешных актеров Голливуда.

3. Холли Берри

Американская киноактриса Холли Берри имеет врожденную аномалию, характеризующуюся наличием шести пальцев на ступне. Как правило, врачи малышам сразу удаляют такие дефекты, но мама будущей кинозвезды отказалась от операции. Сейчас Холли не стесняется своей особенности: дефект не мешает ей носить открытые босоножки и узкие туфли-лодочки.

4. Эштон Кутчер

Американский актер, ведущий и продюсер Эштон Кутчер тоже имеет уникальные ступни. На них срослось два пальца. Он не комплексует из-за этого. В одном из интервью даже пошутил по этой теме: "Когда все остальное в идеальном состоянии, найдется то, что все испортит".

5. Натали Дормер

Британская актриса Натали Дормер большую популярность получила благодаря роли Маргери Тирелл в телесериале "Игра престолов". Ее достижения – результат многолетнего кропотливого труда. Ведь постоянно мешает врожденный дефект – паралич Белла или неврит лицевого нерва. Особенно асимметрия заметна, когда Натали смотрит прямо в камеру. Чтобы маскировать свою особенность, звезда широко улыбается.

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