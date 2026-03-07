'Не думаю, что это приятно': Александр Рудинский раскрыл, почему не любит смотреть откровенные сцены в кино со своим участием

Украинский актер Александр Рудинский за свою карьеру принимал в часть в создании разножанровых проектов, где не обходилось без откровенных сцен. В частности, в сериале "Тихая Нава" знаменитость появился на экране полностью обнаженным, что заставило его испытывать определенный дискомфорт во время просмотра. По словам артиста, съемки подобных кадров довольно стрессовые, поэтому ему, как и многим коллегам, иногда бывает неприятно смотреть на результат.

Видео дня

Однако Рудинский подчеркнул, что создание откровенных сцен является частью актерской профессии, поэтому избежать их не удастся. Об этом он рассказал в проекте "Наодинці з Гламуром".

"Не думаю, что всем актерам это приятно, особенно женатым. Но это часть профессии. Ты можешь чистить зубы, или сниматься в подобных сценах. Честно скажу, я смотрю такие сцены, прикрывая рукой глаза. У меня замечательная партнерша по сериалу, но это стресс на съемочной площадке", – поделился актер.

Высказался Александр Рудинский и относительно того, как его жена Мария отреагировала на откровенные сцены с его участием. Артист подчеркнул, что именно любимая посоветовала ему сняться в "Тихой Наве", поэтому, похоже, не имела ничего против.

Напомним, что ранее об опыте съемок интимных сцен рассказывала звезда "Первых ласточек" Анастасия Пустовит. Как отмечала актриса, в украинских фильмах и странах Европы подход к их созданию кардинально отличается: на западных площадках безопасность и психологический комфорт артиста защищены на юридическом уровне, тогда как отечественным знаменитостям до сих пор приходится сталкиваться с "постсоветской системой". По словам Пустовит, она лично сталкивалась с ситуацией, когда украинская команда нарушила ее личные границы при съемках фильма.

