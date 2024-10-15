'Не буду врать': Слава Соломко рассказал о приглашении на вечеринку, похожую на скандальные гулянки P.Diddy

Украинский телеведущий Вячеслав Соломко искренне признался, что однажды был приглашен на вечеринку, напоминавшую скандальные развлекательные мероприятия рэпера P.Diddy. По его словам, на ивентах не было представителей шоу-бизнеса, однако гуляния были довольно развратными.

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Об этом журналист рассказал в интервью для проекта "Тур зірками" на YouTube-канале Люкс ФМ. Он отметил, что решил посетить мероприятие по личному любопытству.

"Я скажу тебе честно, не буду врать. Меня однажды пригласили на подобную вечеринку. Это не был звездный ивент, где были известны люди. Это не была "голая вечеринка" Насти Ивлеевой или то, что происходило у P.Diddy. Я посетил то место. Там было много обнаженных людей, был алкоголь, был секс, были наркотики", – поделился ведущий.

По словам Славы Соломко, он ожидал получить новые положительные впечатления и увидеть Содом и Гоморру, однако реальность оказалась совсем иной. Из-за того, что почти все присутствовавшие на гулянии были под действием наркотических веществ, мероприятие потеряло любое настроение соблазнительности: "Это выглядело, извини, как бомжатня".

Телеведущий признался, что лично для него употребление наркотиков полноценное табу: "Мне даже в детстве мама повторяла: Слава, лучше выпить рюмку, чем выкурить одну сигарету".

Ранее OBOZ.UA писал, что Слава Соломко рассказал об известных друзьях, выбравших Россию, свою зарплату на телевидении и встречу с сестрой, которую никогда не видел.

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