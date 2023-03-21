''Не боюсь умереть, но это меня расстраивает'': звезда ''Парка Юрского периода'' рассказал о смертельной болезни

Новозеландский актер Сэм Нилл, известный ролями в фильмах "Парк Юрского периода", "Охота за "Красным октябрем", "Сквозь горизонт", признался, что смертельно болен. У 75-летней знаменитости год назад обнаружили рак крови – лейкемию третьей стадии.

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Об этом сообщает издание The Guardian. Звезда отметил – его точный диагноз называется ангиоиммунобластная Т-клеточная лимфома. Впервые о своей болезни Нилл упомянул в личных мемуарах "Я когда-нибудь говорил вам это?". К слову, 21 марта 2023 года их можно будет приобрести в США, Великобритании и Австралии.

"Я не боюсь умереть, но это меня расстраивает. Потому что я действительно хотел бы еще одно или два десятилетия, понимаете? Мы построили все эти прекрасные террасы, у нас есть эти оливковые деревья и кипарисы, и я хочу быть рядом, чтобы увидеть, как все это растет. И у меня есть мои милые маленькие внуки. Я хочу видеть, как они взрослеют", – говорит Сэм.

Сейчас актер находится в стадии ремиссии после курса химиотерапии. Как рассказал селебрити, в таком состоянии популярность его не очень впечатляет, он старательно ее избегает. В его местной деревне Клайд с одним полицейским мало кто обращает на него внимание.

"Полное отсутствие уединения меня раздражает, а оно очень и очень важно. Я могу прогуляться по улице в Серри-Хиллз и выпить кофе, потому что меня не будут беспокоить, понимаете? Моя жизнь принадлежит мне", – подчеркивает тяжелобольной Нилл.

Как недавно писал OBOZREVATEL, актера из "Гарри Поттера" и "Звездных войн" Пола Гранта нашли без сознания у железнодорожной станции Лондона. Медики констатировали у британца отсутствие мозговой деятельности. 19 марта его отключили от системы жизнеобеспечения.

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